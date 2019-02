Msza na zakończenie historycznej podróży. Papież Franciszek opuścił Abu Zabi

Foto: PAP/EPA Video: Reuters

Papież zakończył wizytyę w Abu Zabi

5.02 | Papież Franciszek zakończył we wtorek wizytę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi i odleciał w drogę powrotną do Rzymu. Jego 27. zagraniczna pielgrzymka miała wymiar historyczny. Była to pierwsza wizyta papieża na Półwyspie Arabskim

