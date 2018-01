Foto: AP/EAST NEWS Video: Fakty w Południe

Papież już w Chile. Ma spotkać się z władzami i wygłosić...

Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Chile. Późnym wieczorem po piętnastu godzinach lotu wylądował na lotnisku w Santiago. W drodze do Chile papieski samolot przeleciał nad terytorium jego ojczystej Argentyny. Zgodnie z zapowiedziami Franciszek wysłał telegram, w którym zapewniał rodaków o swojej bliskości. We wtorek punktem kulminacyjnym będzie msza w stołecznym parku. Papież przyleciał do Chile w trudnym czasie. Dochodzi tam do eskalacji ataków na kościoły

