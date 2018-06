Papież wezwał do modlitwy za odpowiednie korzystanie z internetu

Papież Franciszek próbuje dotrzeć do młodszych wiernych

Papież apeluje, zwłaszcza do młodych, by wyrwali się z wirtualnej rzeczywistości i nie zapominali o rzeczywistym kontakcie z drugim człowiekiem. Ubolewa, że na spotkaniach z nim mało kto z wiernych chce rozmawiać, czy podać rękę. Niemal wszyscy chcą selfie.

13.05 | 715 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych - za taką kwotę sprzedano na aukcji w księstwie Monako śnieżnobiałe Lamborghini Huracán. Nie był to jednak zwykły sportowy samochód. Właścicielem auta był papież Franciszek.

Papież Franciszek zachęcił we wtorek wiernych do modlitwy w intencji odpowiedzialnego korzystania z sieci społecznościowych. Niech będą one miejscem solidarności, spotkania i szacunku - powiedział w przesłaniu wideo.