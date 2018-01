Papież Franciszek wezwał w poniedziałek podczas spotkania z uczestnikami konferencji OBWE na temat walki z antysemityzmem do zwalczania "wirusa obojętności" i do odpowiedzialności. - Być odpowiedzialnym, to znaczy być w stanie zareagować - mówił.

Odpowiedzialność "to nie tylko kwestia przeanalizowania przyczyn przemocy i odrzucenia perwersyjnej logiki, ale również gotowości i aktywności, by odpowiedzieć" - oświadczył papież.

"Wirus obojętności"

- Dlatego wrogiem, z jakim trzeba walczyć, jest nie tylko nienawiść we wszystkich formach, ale - jeszcze głębiej do korzeni - obojętność, bo to ona paraliżuje i uniemożliwia zrobienie tego, co jest słuszne, także wtedy, gdy wie się, że jest to słuszne - powiedział Franciszek, zwracając się do uczestników konferencji zorganizowanej przez przewodniczące w tym roku OBWE Włochy.

- Niestrudzenie powtarzam, że obojętność jest wirusem, który niebezpiecznie zaraża nasze czasy, w których jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi, ale zawsze coraz mniej uważni wobec innych - ocenił Franciszek. - Obojętność jest podstępnym złem, które coraz częściej koczuje u drzwi człowieka - ostrzegł.

"Miejsce tylko na łzy"

Wspominając swą wizytę w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w 2016 roku, papież mówił o panującej tam ciszy, która "pozostawia miejsce tylko na łzy, modlitwę i prośbę o przebaczenie". "Szczepionką, jaką należy podać przeciwko obojętności" jest pamięć - wskazywał.



Papież nawiązał do obchodzonego w sobotę Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, mówiąc: "By odzyskać nasze człowieczeństwo, ludzkie rozumienie rzeczywistości i przezwyciężyć godne potępienia formy obojętności wobec bliźniego, potrzebna jest ta pamięć".

- Pamięć jest kluczem wstępu do przyszłości - oświadczył.

"Refleksje nad Szoa"

Franciszek przywołał także opublikowany 20 lat temu dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. - Jego tytuł jest wymowny: Pamiętamy. Refleksje nad Szoa (Zagładą Żydów w czasie II wojny światowej - red.) - dodał papież.



Wyjaśnił, że św. Jan Paweł II pragnął, by dokument ten poruszył pamięć, aby odegrała ona konieczną rolę w procesie budowy przyszłości, w której "niewypowiedziana niegodziwość Szoa nie będzie nigdy więcej możliwa".



- Tekst mówi o tej pamięci, do której strzeżenia jesteśmy wezwani z naszymi starszymi braćmi Żydami jako chrześcijanie" - powiedział Franciszek i wskazał: "Potrzebujemy wspólnej pamięci, żywej i ufnej, która nie będzie uwięziona w resentymentach, ale choć przeszła przez noc bólu, otworzy się na nadzieję i nowy brzask".



Papież mówił, że "Kościół pragnie wyciągnąć rękę, pragnie pamiętać i razem iść".



Franciszek przypomniał słowa z soborowej deklaracji "Nostra aetate" o tym, że Kościół ze względu na wspólne dziedzictwo z Żydami potępia "akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek były i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom".



Polskę reprezentuje na konferencji OBWE wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski.