Papież przypomina: jest wiele dzieci, dla których "nie ma...

- Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dzieciątka i do rozpoznania Go w obliczach dzieci. Zwłaszcza tych, dla których, tak jak dla Jezusa nie było miejsca w gospodzie - podkreślił papież Franciszek podczas bożonarodzeniowych uroczystości na placu Św. Piotra.

