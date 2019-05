Papież ustanawia nowe normy dotyczące zgłaszania pedofilii

Papież Franciszek przybył do Macedonii Północnej

Video: Reuters

7.05 | Papież Franciszek przybył we wtorek do stolicy Macedonii Północnej, Skopje, gdzie odda hołd urodzonej w tym mieście świętej Matce Teresie. Jego jednodniowa wizyta to drugi i ostatni etap podróży na Bałkany. Wcześniej Franciszek spędził dwa dni w Bułgarii.

