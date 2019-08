Papież: przyroda udzieli nam straszliwej lekcji

Papież Franciszek przestrzegł, że jeśli człowiek będzie dalej wyzyskiwał przyrodę, to udzieli mu ona "straszliwej lekcji" i "już to widzimy". Zaapelował też do młodzieży, aby "wstać z fotela", porzucić wygodę i wyruszyć w drogę, by "dać światu trochę dobra".

- Rośliny, lasy, zwierzęta rosną bez granic, bez ceł. Stworzenie to otwarta księga, która przekazuje nam cenną naukę: jesteśmy na świecie po to, by spotykać innych, by tworzyć komunie, bo jesteśmy wszyscy połączeni - mówił Franciszek podczas audiencji dla pięciu tysięcy uczestników międzynarodowego zlotu skautów z 20 krajów Europy - Euromoot.

Papież: potrzeba działań, by uniknąć kolejnych ofiar Papież Franciszek... czytaj dalej » Papież dodał, że "stworzenie powstało, by łączyć nas z Bogiem i nas między sobą, to sieć społecznościowa Boga".

"Wolność nie przychodzi, kiedy jest się zamkniętym w pokoju z telefonem"

W czasie spotkania z młodzieżą w watykańskiej Auli Pawła VI papież zauważył, że "wolność zdobywa się w drodze". - Nie kupuje się jej w supermarkecie. Wolność nie przychodzi, kiedy jest się zamkniętym w pokoju z telefonem, czy odurzając się trochę, by uciec od rzeczywistości - wskazywał Franciszek.



Podkreślił, że "dzisiaj myśli się o tym, by mieć wszystko od razu". - Wielu żyje, mając tylko jeden cel, by posiadać to, co im się podoba. Ale nigdy nie są zadowoleni, bo kiedy masz jedną rzecz, chcesz następną i jeszcze jedną, i tak bez końca, nie znajdując tego, co dobrze robi sercu - mówił.



A serce - dodał - "ćwiczy się nie przez posiadanie, ale przez dar". - Dlatego Jezus wskazuje jako punkt wyjścia nie posiadanie, ale dawanie. Dawajcie - wezwał. Papież wyjaśnił, że dawać, oznacza "wstać z fotela", porzucić wygodę i wyruszyć w drogę, by "dać światu trochę dobra".

"Jezus czyni szczęśliwym w środku, nie na zewnątrz"

"Młodzież domaga się zmian, ma rację" Papież Franciszek... czytaj dalej » Franciszek apelował do młodzieży, aby nie zadowalała się oglądaniem życia w telewizji. - Nie wierzcie w to, że szczęśliwymi uczyni was następna aplikacja, którą trzeba ściągnąć - dodał.



Papież wyraził ubolewanie, że wielu młodych ludzi traci swą oryginalność i staje się "fotokopią" innych. Ostrzegał przed postawą: "a co mnie to obchodzi" i przed "fałszywymi obietnicami konsumpcji".



- Jezus czyni szczęśliwym w środku, nie na zewnątrz. Jezus nie robi makijażu - powiedział.



Papież zauważył, że: "najnowszy smartfon, szybszy samochód czy modne ubranie nie dadzą nigdy radości uczucia, że jest się kochanym ani radości kochania".