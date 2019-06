Papież prosi Romów o przebaczenie za dyskryminację





Foto: ANDREAS SOLARO / PAP/EPA | Video: Reuters Papież Franciszek spotkał się ze wspólnotą romską w czasie wizyty w Rumunii

Papież Franciszek w czasie pielgrzymki do Rumunii poprosił w imieniu Kościoła przedstawicieli społeczności Romów o przebaczenie za dyskryminację, "znęcanie się" i uprzedzenia, jakich dopuścili się wobec nich chrześcijanie.

Z romską wspólnotą papież spotkał się w niedzielę w mieście Blaj w Siedmiogrodzie na zakończenie swojej wizyty w Rumunii.

Podczas spotkania w nowym kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i błogosławionego Ioana Suciu Franciszek podkreślił: - W Kościele Chrystusowym jest miejsce dla wszystkich.



Podczas spotkania w nowym kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i błogosławionego Ioana Suciu Franciszek podkreślił: - W Kościele Chrystusowym jest miejsce dla wszystkich.

- Kościół jest miejscem spotkania i musimy o tym przypominać nie jako o pięknym haśle, ale jako o części dowodu tożsamości naszego bycia chrześcijanami - dodał.

"Chciałem spojrzeć w wasze oczy"

Papież wyznał: - Chciałem uścisnąć wasze ręce, spojrzeć w wasze oczy, wpuścić was do mego serca. Ale w moim sercu noszę ciężar. Jest to ciężar dyskryminacji, izolacji i znęcania się, jakich doznały wasze wspólnoty.

Proszę w imieniu Kościoła o przebaczenie Pana i wasze przebaczenie za to, że na przestrzeni dziejów was dyskryminowaliśmy, znęcaliśmy się lub patrzyliśmy na was źle, oczami Kaina, a nie Abla, i nie potrafiliśmy was uznać, docenić i bronić w waszej wyjątkowości. papież Franciszek

- Historia mówi nam, że także chrześcijanom, nawet katolikom, nie jest obce tak wielkie zło. Chciałbym prosić za to o przebaczenie - mówił Franciszek. Następnie powiedział: - Proszę w imieniu Kościoła o przebaczenie Pana i wasze przebaczenie za to, że na przestrzeni dziejów was dyskryminowaliśmy, znęcaliśmy się lub patrzyliśmy na was źle, oczami Kaina, a nie Abla, i nie potrafiliśmy was uznać, docenić i bronić w waszej wyjątkowości.



Jak zauważył, w atmosferze obojętności podsycane są uprzedzenia i wzbudzana jest niechęć. - Ileż razy osądzamy pochopnie, używając słów, które ranią, postaw, które sieją nienawiść i tworzą dystanse - dodał.



- Gdy ktoś zostaje z tyłu, ludzka rodzina nie idzie naprzód. Nie jesteśmy w pełni chrześcijanami, ani nawet ludźmi, jeśli nie potrafimy widzieć osoby przed jej działaniami, przed naszymi osądami i uprzedzeniami - ostrzegł.

"Nie dajmy się ponieść wrogości"

Papież mówił, że "zawsze w historii ludzkości są Abel i Kain; jest wyciągnięta ręka i ręka, która bije". Jak stwierdził, są ludzie, którzy widzą w drugim człowieku brata, i tacy, którzy widzą w nim "przeszkodę na swej drodze".

- Istnieje cywilizacja miłości i cywilizacja nienawiści. Każdego dnia trzeba wybierać między Ablem a Kainem. Podobnie jak na rozdrożu, często staje przed nami decydujący wybór: czy pójść drogą pojednania czy też zemsty - mówił.

- Istnieje cywilizacja miłości i cywilizacja nienawiści. Każdego dnia trzeba wybierać między Ablem a Kainem. Podobnie jak na rozdrożu, często staje przed nami decydujący wybór: czy pójść drogą pojednania czy też zemsty - mówił.



Apelował o to, by wybrać drogę Jezusa, prowadzącą do pokoju, przez przebaczenie.



- Nie dajmy się ponieść wrogości, która cofa nas wstecz: żadnych urazów. Ponieważ żadne zło nie naprawi innego zła, żadna zemsta nie ugasi niesprawiedliwości, wszelka niechęć nie jest dobra dla serca, żadne zamknięcie nie przybliża - wskazywał Franciszek.



Wezwał przedstawicieli społeczności romskiej, aby podążali razem, "budując świat bardziej ludzki, wychodząc poza lęki i podejrzenia, porzucając bariery", oddzielające od innych.



Spotkanie to było ostatnim punktem trzydniowej wizyty Franciszka w Rumunii.