Papież do młodzieży: do zobaczenia wkrótce

Papież Franciszek w orędziu przed Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi w styczniu w Panamie powiedział, że siła młodych ludzi może zmienić świat. - Rewolucja służby może pokonać potężne moce - dodał.

Watykan opublikował w środę orędzie wideo papieża na 34. Światowe Dni Młodzieży, w których Franciszek weźmie udział w dniach 23-27 stycznia przyszłego roku.

Orędzie papieża na Światowe Dni Młodzieży

"Znaczenie naszego życia można odnaleźć tylko w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi" - podkreślił biskup Rzymu w orędziu.

"Znaczenie naszego życia można odnaleźć tylko w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi" - podkreślił biskup Rzymu w orędziu.

Franciszek zauważył: "Jest wielu młodych ludzi, wierzących lub niewierzących, którzy po zakończeniu nauki odczuwają pragnienie pomagania innym, zrobienia czegoś dla tych, którzy cierpią. To jest siła młodych, siła, która może zmienić świat".



"To jest rewolucja, która może pokonać 'potężne moce' tego świata: rewolucja służby" - dodał.



"Propozycje Boga dla nas nie mają na celu tego, by zgasić marzenia, ale by rozpalić pragnienia, by sprawić, że nasze życie przyniesie owoce, że rozbłysną uśmiechy i rozraduje się wiele serc" - wyjaśnił.



"Odpowiedzieć pozytywnie Bogu to pierwszy krok tego, by być szczęśliwym i uszczęśliwić innych" - powiedział papież.

Wezwał młodzież: "Pozwólcie, by Bóg do was mówił, a zobaczycie, że wasze życie przemieni się i napełni radością".

Papież zachęcił młodzież do pielgrzymki do Panamy

Franciszek zachęcił do udziału w inicjatywach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Panamie.



"Niech Matka Boża towarzyszy wam w tej pielgrzymce, niech was motywuje do udzielania odważnych i wielkodusznych odpowiedzi. Szczęśliwej podróży do Panamy" - dodał papież. Swe orędzie zakończył słowami: "Do zobaczenia wkrótce".