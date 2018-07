"Bliski Wschód dziś płacze, cierpi i milczy, podczas gdy inni go znieważają"

Video: TVN24 BiS

Papież Franciszek odwiedza Birmę, jeden z najbiedniejszych...

27.11 | Papież Franciszek przybył do Birmy, kraju, który jest pierwszym etapem jego sześciodniowej podróży do Azji. W trakcie pielgrzymki papież odwiedzi też Bangladesz. Oba te kraje należą do najbiedniejszych na świecie.

»