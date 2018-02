Franciszek o wojnie w Syrii: Nie można walczyć ze złem innym złem





Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o natychmiastowe przerwanie przemocy w Syrii, dostarczenie pomocy humanitarnej i ewakuację rannych. Apel wystosował po przyjęciu w sobotę przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji z żądaniem wprowadzenia 30-dniowego rozejmu.

Zwracając się do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański, papież powiedział: W tych dniach moje myśli często skierowane są do umiłowanej i umęczonej Syrii, gdzie wojna nasiliła się, zwłaszcza we Wschodniej Gucie.

"Wojna jest złem"

Papież: w Wielki Post trzeba porzucić pośpiech, pokusę życia na pokaz Papież Franciszek... czytaj dalej » - Luty jest jednym z najcięższych miesięcy pod względem przemocy w czasie siedmiu lat konfliktu: setki, tysiące ofiar cywilnych, dzieci, kobiet, starców. Zostały zaatakowane szpitale, ludzie nie mają co jeść - wyliczał Franciszek, podkreślając, że "to wszystko jest nieludzkie". - Nie można walczyć ze złem innym złem. A wojna jest złem - zaznaczył.



- Dlatego kieruję mój żarliwy apel o to, aby natychmiast położono kres przemocy, by umożliwiono dostarczenie pomocy humanitarnej, jedzenia i lekarstw oraz by ewakuowano rannych i chorych - wezwał papież. Następnie poprosił wiernych: Módlmy się razem do Boga, aby nastąpiło to niezwłocznie.



Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w sobotę jednomyślnie rezolucję z żądaniem zaprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni w Syrii, aby umożliwić udzielenie pomocy i ewakuację rannych ze Wschodniej Guty, gdzie w nalotach w ciągu 7 dni zginęło ponad 500 osób.