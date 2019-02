Papież: nie ma przemocy, która może być uzasadniona religijnie

Papież Franciszek podczas wizyty w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, powiedział na forum spotkania międzyreligijnego, że "poważną profanacją imienia Boga jest używanie go do usprawiedliwienia nienawiści ". Spotkanie odbywa się pod hasłem "Międzyludzkie braterstwo".

W przemówieniu do kilkuset uczestników spotkania papież powiedział, że "nie możemy czcić Stwórcy, nie strzegąc świętości każdej osoby i każdego życia ludzkiego: każdy jest równie cenny w oczach Boga". - Nie patrzy on bowiem na rodzinę ludzką spojrzeniem preferencji, która wyklucza, ale ze spojrzeniem życzliwości, która integruje - wskazał.

"Pragnienie pokoju. Po to tutaj jesteśmy"

Historyczna podróż Franciszka. Papież z pielgrzymką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich To będzie... czytaj dalej » Franciszek podkreślił, że uznanie tych samych praw przysługujących każdemu człowiekowi jest wyrazem "uwielbienia imienia Boga na ziemi". - Zatem w imię Boga Stwórcy trzeba bez wahania potępić wszelką formę przemocy, ponieważ poważną profanacją imienia Boga jest używanie go do usprawiedliwienia nienawiści i przemocy wobec brata. Nie ma przemocy, która może być uzasadniona religijnie - oświadczył.

Na początku wystąpienia papież przywołał wydarzenie z czasów krucjat. - W osiemsetną rocznicę spotkania Franciszka z Asyżu i sułtana Malika al-Kamila z zadowoleniem przyjąłem możliwość przybycia tutaj, jako człowiek wierzący, spragniony pokoju, jako brat, który szuka pokoju z braćmi. Pragnienie pokoju, promowanie pokoju, bycie narzędziami pokoju. Po to tutaj jesteśmy - powiedział.

Pierwsza pielgrzymka na Półwysep Arabski

W poniedziałek do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi przybył papież Franciszek. Papieża powitał następca tronu Abu Zabi książę Muhammad ibn Zajed an-Nahajan - syn założyciela kraju szejka Zajeda oraz inni przedstawiciele jego rodziny i rządu kraju.

Papież przyjechał do pałacu prezydenckiego samochodem eskortowanym przez gwardię konną. Na jego cześć oddano salwy armatnie. Nad Abu Zabi przeleciały samoloty wojskowe zostawiając na niebie dym w biało-żółtych barwach watykańskich.

Po ceremonii powitania Franciszek udał się na prywatną rozmowę z następcą tronu. Watykan poinformował, że papież podarował księciu oprawiony medalion z płaskorzeźbą przedstawiającą scenę spotkania Świętego Franciszka z Asyżu z egipskim sułtanem Malikiem al-Kamilem w porcie Damietta nad odnogą Nilu w 1219 roku. Wizerunek ten podkreśla międzyreligijny cel papieskiej pielgrzymki.

Franciszek jest pierwszym w historii papieżem składającym wizytę na Półwyspie Arabskim. Jego wizyta w ZEA potrwa do wtorku.