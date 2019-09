"Różnorodność jest piękna". Papież apeluje, by być "obrońcami prawdziwej kultury spotkania"

Video: Reuters

Papież na spotkaniu z młodzieżą w Mozambiku

05.09 | Papież Franciszek, który w czwartek składa wizytę w Mozambiku, apelował do władz kraju o "męstwo pokoju". Wyraził uznanie dla wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia działań zbrojnych i przestrzegał przed fanatyzmem. Spotkał się także z miejscową młodzieżą, wskazując jej jako wzór do naśladowania słynnego mozambijskiego piłkarza, Eusebio da Silvę. - Jego zamiłowanie do futbolu sprawiło, że stał się wytrwały, marzył i szedł naprzód - przypomniał Biskup Rzymu.

