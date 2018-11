Papież potwierdził "kult od niepamiętnych czasów" Michała Giedroycia

Video: Reuters

Papież Franciszek podczas mszy świętej w Watykanie

30.10 | Papież Franciszek powiedział włoskim zakonnikom, że pamięta ze swego dzieciństwa to, że polscy emigranci, przybyli do Argentyny po drugiej wojnie światowej, zostali tam dobrze przyjęci. Watykan opublikował we wtorek zapis rozmowy papieża ze skalabrynianami.

»