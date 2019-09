Pożegnanie z Afryką. Papież wraca do Rzymu

Papież Franciszek zakończył we wtorek sześciodniową podróż po Afryce i odleciał ze stolicy Madagaskaru, Antananarywy, do Rzymu. Wcześniej odwiedził też Mozambik i Mauritius.

31. zagraniczna pielgrzymka Franciszka była jedną z jego najdłuższych podróży pod względem przemierzonego dystansu. Trzydzieści lat temu te trzy afrykańskie kraje odwiedził papież Jan Paweł II.

Ekologia i pojednanie wśród tematów

Tematami papieskich przemówień była walka z ubóstwem i wykluczeniem, zwłaszcza w czasie wizyty w Mozambiku i na Madagaskarze - jednych z najbiedniejszych państw świata. Papież wygłaszał apele o położenie kresu korupcji oraz o ochronę środowiska naturalnego i "ekologiczne nawrócenie".

Prośby o "męstwo pokoju" i pojednanie zabrzmiały w wystąpieniach Franciszka w Mozambiku - kraju, który ma za sobą lata wyniszczającej wojny domowej, a przed sobą perspektywę definitywnego zakończenia zbrojnych konfliktów dzięki ostatecznemu porozumieniu podpisanemu w sierpniu tego roku.

Na mszę odprawioną przez papieża w niedzielę na Madagaskarze przybyło około miliona osób. Franciszek mówił tam, że cierpienie i ubóstwo "nie należą do Bożego planu".

100 tysięcy osób na mszy

W poniedziałek Franciszek był na Mauritiusie, gdzie odprawił mszę dla 100 tysięcy osób.

W przemówieniu do tamtejszych władz papież wskazywał na konieczność działań, by "uniknąć strasznych zjawisk klimatycznych lub wielkich klęsk żywiołowych". Apelował o zmianę stylu życia po to, aby wzrost gospodarczy mógł przynieść korzyści wszystkim, "bez ryzyka spowodowania katastrof ekologicznych lub poważnych kryzysów społecznych".

Na ten rok planowana jest jeszcze pielgrzymka papieża do Japonii i być może również do Tajlandii. Wizyta ta nie została dotąd oficjalnie zapowiedziana przez Watykan. Nieoficjalnie wiadomo, że może do niej dojść pod koniec listopada.