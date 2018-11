Papież Franciszek: Wszystkich Świętych to "święto rodziny"

Papież Franciszek powiedział w uroczystość Wszystkich Świętych, że jest to "święto rodziny". Przekonywał także, że "warto, byśmy dali się sprowokować świętym". - Wygrali oni, a nie świat. I zachęcają nas do tego, by wziąć ich stronę - dodawał Franciszek.