Papież: to nie choroba czyni nas nieczystymi, ale grzech egoizmu i pychy





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Papież Franciszek w trakcie spotkania z wiernymi zapisał się na Światowe Dni Młodzieży

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę, obchodzoną jako Światowy Dzień Chorego, papież Franciszek powiedział, że żadna choroba nie jest "nieczysta". "Nieczystymi" czyni ludzi grzech egoizmu, pychy i korupcji - podkreślił.

"Diabeł wchodzi przez kieszeń, cnoty wychodzą z kieszeni". Papież o pomocy uchodźcom - Niosąc pomoc... czytaj dalej » Jezus jako "prawdziwy lekarz ciał i dusz" został posłany przez Boga na świat, by "uzdrowił ludzkość, naznaczoną przez grzech i jego konsekwencje" - mówił Franciszek przed południową modlitwą Anioł Pański w Watykanie.



W rozważaniach nawiązał do fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego przez Jezusa. Przypomniał, że w tamtych czasach taka choroba oznaczała oprócz cierpienia również wykluczenie ze społeczeństwa, bo chorzy uważani byli za "nieczystych".



- Jezus nie przejmuje się zakażeniem ani przepisami, ale kieruje się wyłącznie wolą uwolnienia tego człowieka od uciskającego go przekleństwa - wyjaśnił papież.

"To grzech czyni nas nieczystymi"

Następnie powiedział wiernym, że "żadna choroba nie jest źródłem nieczystości". - Choroba w żadnym razie nie niszczy ani nie umożliwia relacji z Bogiem. Osoba chora może być bardziej z Bogiem zjednoczona - wskazał.



Franciszek tłumaczył, że "to grzech czyni nas nieczystymi". - Egoizm, pycha, wejście w świat korupcji - to są choroby serca, z których musimy zostać oczyszczeni, zwracając się do Jezusa jak trędowaty - dodał.



Papież przeprasza za swoje słowa. "Niechcący sprawiłem ból" Papież mówi... czytaj dalej » Papież pozdrowił wszystkich chorych na świecie, którzy – jak mówił - "cierpią także często z powodu samotności i marginalizacji". Modlił się o zapewnienie każdemu "odpowiedniej opieki medycznej i braterskiej miłości", która wyraża się w "konkretnej i solidarnej trosce".

Zapisał się na Światowe Dni Młodzieży

W trakcie spotkania z wiernymi papież przez internet zapisał się na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w styczniu przyszłego roku w Panamie.



Franciszek przypomniał, że w niedzielę rozpoczynają się zapisy na to spotkanie i sam zgłosił swój akces, korzystając z tabletu, który przyniosło mu do okna Pałacu Apostolskiego dwoje młodych ludzi.

- Zapisałem się jako pielgrzym na Światowe Dni Młodzieży. Musimy się przygotowywać. Zachęcam wszystkich młodych ludzi na świecie, aby przeżywali z wiarą i entuzjazmem to wydarzenie łaski i braterstwa, zarówno udając się do Panamy, jak i biorąc udział w swoich wspólnotach - powiedział.



Franciszek złożył również życzenia z okazji nowego roku księżycowego, który w czwartek powitają mieszkańcy Dalekiego Wschodu. Życzył im, aby żyli "w coraz większej solidarności, braterstwie i pragnieniu dobra, przyczyniając się do budowy społeczeństwa, w którym każda osoba jest przyjmowana, chroniona, promowana i zintegrowana". - Zachęcam do modlitwy o dar pokoju, cenny skarb, do którego należy dążyć ze współczuciem, dalekowzrocznością i odwagą - dodał papież.