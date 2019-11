Papież: ludzie żyjący w szalonym pośpiechu są jak zombie

Nauczmy się razem budować społeczeństwo, jakiego chcemy dla dnia jutrzejszego - apelował do japońskiej młodzieży Franciszek. Papież kontynuuje wizytę w Japonii. W poniedziałek lokalnego czasu spotkał się z cesarzem Naruhito i osobami poszkodowanymi w katastrofie w Fukushimie w 2011 roku.

W poniedziałkowym spotkaniu z Franciszkiem w tokijskim centrum konferencyjnym Belle Salle Hanzomon uczestniczyła grupa ludzi, która doświadczyła skutków żywiołu i awarii elektrowni atomowej w Fukushimie.



"Droga do odbudowy może być długa"

Papież podziękował władzom lokalnym, organizacjom i wszystkim zaangażowanym w odbudowę terenów katastrofy oraz w działania na rzecz złagodzenia sytuacji, w jakiej znalazło się ponad 50 tysięcy osób, które zostały ewakuowane i przebywają w tymczasowych miejscach pobytu, nadal bez możliwości powrotu do swoich domów.



- Jestem szczególnie wdzięczny za szybkość, z jaką wiele osób, nie tylko z Japonii, ale z całego świata, zmobilizowało się bezpośrednio po katastrofach, by wspierać poszkodowaną ludność modlitwą oraz pomocą materialną i finansową - powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że z upływem czasu ludzie ci nie mogą być zapomniani, bo wielu musi stawiać czoła nieustannym problemom: skażonej ziemi i lasom oraz długotrwałym skutkom promieniowania.



- Osiem lat po potrójnej katastrofie Japonia ukazała, że naród może się zjednoczyć w solidarności, cierpliwości, wytrwałości i determinacji. Droga do pełnej odbudowy może być jeszcze długa, ale jest ona zawsze możliwa, jeśli może liczyć na duszę tych ludzi, zdolnych do mobilizacji, żeby siebie nawzajem ratować i pomóc - podkreślił.

"Jesteśmy częścią tej Ziemi, częścią środowiska"

- Jesteśmy częścią tej Ziemi, częścią środowiska, bo wszystko jest ostatecznie połączone ze sobą - wskazał.

Wyraził przekonanie, że pierwszym krokiem oprócz odważnych i istotnych decyzji dotyczących wykorzystania zasobów naturalnych, a zwłaszcza - przyszłych źródeł energii, musi być podążanie ku mentalności zdolnej do przezwyciężenia obojętności, którą nazwał "nieszczęściem" trapiącym ludzkość.



Dlatego - jego zdaniem - należy nie tylko rozwiązywać problemy medyczne i naukowe, ale także "przywrócić tkankę społeczną".



- Dopóki w społecznościach lokalnych nie zostaną przywrócone więzi społeczne, a ludzie nie będą mieli bezpiecznego i stabilnego życia, awaria w Fukushimie nie zostanie całkowicie rozwiązana - ostrzegł.

"Należy wybrać skromny styl życia"

Papież mówił o obawach dotyczących dalszego wykorzystania energii jądrowej i odnotował apele o likwidację elektrowni jądrowych. Przekonanie o tym, że należy je zamknąć, podzielali w rozmowach z dziennikarzami niektórzy uczestnicy spotkania z papieżem mówiąc, że Japonia ma za sobą już dosyć tragedii jądrowych poczynając od zrzucenia bomb atomowych w 1945 roku.



- Myśląc o przyszłości naszego wspólnego domu, musimy zdać sobie sprawę, że nie możemy podejmować decyzji czysto egoistycznych i że ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń - powiedział Franciszek.



- Należy wybrać skromny i surowy styl życia, który odpowiada pilnym wyzwaniom, z jakimi trzeba się zmierzyć - apelował. A to - jak wyjaśnił - jest drogą opartą na szacunku dla każdej osoby i dla świata przyrody.

Papież odwiedził cesarza Naruhito

Franciszek w poniedziałek miejscowego czasu złożył cesarzem Japonii Naruhito w Pałacu Cesarskim.



Naruhito jest 126. cesarzem Japonii, formalnie wstąpił na tron przed miesiącem.



Papieska wizyta w Pałacu Cesarskim miała charakter prywatny i trwała pół godziny. Franciszek wręczył cesarzowi oprawioną w złotą ramę mozaikę przedstawiającą rzymski Łuk Tytusa. Wykonali ją artyści z pracowni w Watykanie.

Źródło: PAP/EPA/POOL ANSA / CIRO FUSCO Papież spotkał się z cesarzem Japonii

"Nasza rodzina ludzka musi nauczyć się żyć razem"

Po spotkaniu z cesarzem, papież pojechał do katedry Najświętszej Marii Panny w Tokio, gdzie spotkał się z młodzieżą.

Papież zwrócił uwagę, że wśród zgromadzonych są osoby różnej narodowości. - Nauczmy się razem budować społeczeństwo, jakiego chcemy dla dnia jutrzejszego - zaapelował.



Patrząc na reprezentantów różnych narodowości i kultur papież stwierdził: - Wasza obecność tutaj przypomina wszystkim, że przyszłość nie jest jednobarwna.

"Wielkie religie uczą tolerancji, harmonii i miłosierdzia"

Odniósł się do problemów społecznych w Japonii, między innymi do zjawiska znęcania się w szkołach i mobbingu.



- Czasami ofiary mobbingu obwiniają wręcz siebie za to, że stały się łatwym celem. Mogą czuć się nieudacznikami, słabymi i bezwartościowymi - zaznaczył papież. Ale paradoksalnie - tłumaczył - "to prześladowcy są naprawdę słabi, ponieważ myślą, że mogą podkreślać swoją tożsamość raniąc innych".

- Wielkie religie uczą tolerancji, harmonii i miłosierdzia. Nie uczą lęku, podziału ani konfliktu. Jezus stale mówił swoim uczniom, by się nie lękali - podkreślał.



Franciszek mówił też. że "Jezus wiedział, co to znaczy być pogardzanym i odrzucanym, aż po ukrzyżowanie". - Wiedział też, co to znaczy być obcym, migrantem, innym. W pewnym sensie Jezus był najbardziej zepchniętym na margines - powiedział.

Franciszek: ludzie żyjący w szalonym pośpiechu są jak zombie

Papież poruszył też kwestię japońskiego stylu życia w "społeczeństwie szalonego pośpiechu, nastawionym jedynie na to, aby być konkurencyjnym i produktywnym".



Ludzi żyjących w takim pędzie porównał do "zombie" i dodał, że wszystko ich nudzi, nie mają już marzeń, nie śmieją się, nie bawią się, nie znają uczucia zadziwienia i zaskoczenia.

Wizyta papieża Franciszka w Japonii Fot. CIRO FUSCO/EPA/PAP

