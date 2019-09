Papież w Afryce. Odwiedzi trzy kraje





Papież Franciszek przybył w środę do stolicy Mozambiku, Maputo. To jego 31. zagraniczna pielgrzymka i czwarta podróż do Afryki. Oprócz Mozambiku odwiedzi także Madagaskar i Mauritius.

Zwracając się do około 70 dziennikarzy na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu do Maputo, papież poprosił o modlitwę za ofiary huraganu Dorian, który wywołał ogromne zniszczenia na Bahamach.

- To biedni ludzie, którzy nagle, z dnia na dzień stracili dom, stracili wszystko, także życie. Niech każdy w swoim sercu odmówi modlitwę za tych braci i siostry, cierpiących z powodu huraganu na Bahamach - dodał Franciszek.

Kraj wyniszczony wojną domową

Mozambik, pierwszy etap jego podróży, jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ta była portugalska kolonia była przez lata pogrążona w wyniszczającej wojnie domowej między ugrupowaniami promarksistowskimi i antykomunistycznymi.

Oficjalnie konflikt zakończył się w 1992 roku, a istotną rolę mediatora odegrała rzymska, katolicka Wspólnota świętego Idziego, zaangażowana w sprawy pokoju. Jednak przez następne lata stale wybuchały w tym kraju napięcia i lokalne walki.

W sierpniu tego roku prezydent Mozambiku Filipe Nyusi i lider opozycji Ossufo Momade podpisali definitywne porozumienie o trwałym rozejmie, co wiąże się też z zapowiedzią papieskiej wizyty.

W marcu i kwietniu tego roku ogromne zniszczenia wywołały na dużym obszarze kraju dwa cyklony, w wyniku których zginęły setki ludzi. Dotkniętych kataklizmem zostało pół miliona osób. Program wizyty papieża nie przewiduje pobytu na tych terenach.

Zobaczy, "jak wzrasta ziarno zasiane przez Jana Pawła II"

- Zachęcam was wszystkich do modlitwy o to, aby Bóg, Ojciec wszystkich, umocnił pojednanie, braterskie pojednanie w Mozambiku i w całej Afryce – powiedział Franciszek w przesłanym wideo do mieszkańców Mozambiku przed przybyciem do tego kraju. - Stanowi ono jedyną nadzieję na prawdziwy i trwały pokój – dodał.

- Będę miał radość dzielenia bezpośrednio z wami tego przekonania, ale również zobaczenia, jak wzrasta ziarno zasiane przez mojego poprzednika, świętego Jana Pawła II - podkreślił. Nawiązał w ten sposób do wizyty polskiego papieża sprzed ponad 30 lat.

Następnie zaznaczył, że Ewangelia naucza o "godności każdego mężczyzny i kobiety oraz wzywa do otwarcia serca na innych, szczególnie na biednych i potrzebujących".

W czwartek Franciszek spotka się z prezydentem Mozambiku Filipe Nyusim, a następnie z przedstawicielami wszystkich władz, do których wygłosi przemówienie. Oczekuje się, że udzieli mocnego poparcia dla porozumienia pokojowego i zaapeluje o walkę z ubóstwem oraz wyniszczaniem i wyzyskiem środowiska naturalnego.

Na ten dzień zapowiedziano także międzyreligijne spotkanie z udziałem dziesięciu tysięcy młodych ludzi oraz biskupów i duchowieństwa.

W piątek Franciszek odwiedzi szpital, który został otwarty dzięki staraniom rzymskiej Wspólnoty św. Idziego. Leczeni są tam chorzy na AIDS. Następnie odprawi mszę na stadionie, po której odleci na Madagaskar. Stamtąd uda się na Mauritius.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Mozambik znajduje się w południowo-wschodniej Afryce