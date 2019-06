Proboszcz dowiedział się, że ma być biskupem. Kilka wywiadów i już nim nie będzie





Papież Franciszek przyjął w piątek dymisję złożoną przez biskupa pomocniczego stolicy Chile, Santiago Carlosa Eugenio Irarrazavala Errazuriza, którego mianował 25 dni wcześniej. To reakcja na kontrowersyjne wypowiedzi biskupa nominata.

Chilijski sąd nakazał Kościołowi wypłatę odszkodowań ofiarom molestowania Sąd apelacyjny w... czytaj dalej » To kolejny spektakularny zwrot akcji w chilijskim Kościele, wstrząśniętym skandalem pedofilii, w wyniku którego wszyscy członkowie tamtejszego episkopatu, łącznie ponad 30 biskupów, podało się w zeszłym roku do dymisji. Rezygnację kilku z nich papież przyjął.

O przyjęciu przez Franciszka dymisji złożonej przez mianowanego niedawno biskupa poinformowała w piątek archidiecezja w Santiago, wyjaśniając, że decyzja ta zapadła w trosce o "jedność i dobro Kościoła w Chile".

Jedne wypowiedzi gorsze od drugich

Ksiądz Carlos Eugenio Irarrazaval Errazuriz, który nie zdążył od nominacji w maju otrzymać sakry biskupiej, pozostanie proboszczem.

Kapłan popadł w kłopoty dzień po swej nominacji, gdy stwierdził, że nie ma sensu "odgrzewać" kwestii skandalu nadużyć w tamtejszym Kościele, co wywołało oburzenie ofiar pedofilii.

W innej wypowiedzi, tym razem dla CNN, oświadczył zaś, że przy stole w czasie Ostatniej Wieczerzy nie siedziała żadna kobieta, co znaczy, że nie odgrywały one żadnej roli. To był jego zdaniem wybór Jezusa.

Ponadto ksiądz Irarrazaval Errazuriz wyraził opinię, że "kultura żydowska także dzisiaj jest szowinistyczna". "Jeśli zobaczysz Żyda idącego ulicą, kobieta idzie 10 metrów z tyłu" - powiedział biskup nominat, którego słowa przytaczają watykaniści z Ameryki Południowej.

Kilka dni później ksiądz przeprosił za swoje słowa i przyznał, że jego komentarze na temat kobiet i "obecnego kryzysu", co odnosiło się do pedofilii, były szczególnie bolesne.