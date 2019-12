175 milionów dolarów odszkodowania dla ofiar księży. Papież przyjął rezygnację biskupa

Foto: Tim Greenway/Portland Press Herald/Getty Images Video: Fabio Frustaci / PAP/EPA

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie

13.11 | Wszyscy byliśmy przekonani, że to się skończyło. Ale dzisiaj zaczyna się odradzać nawyk prześladowania Żydów - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Watykanie. - To nie jest ludzkie ani chrześcijańskie - dodał. Zwracając się do Polaków, mówił o miłości małżeńskiej.

»