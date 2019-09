Papież: bogactwo może skłonić do wznoszenia murów, podziałów i dyskryminacji





Papież Franciszek przekazał w niedzielę wiernym, że "bogactwo może skłonić do wznoszenia murów, tworzenia podziałów i dyskryminacji", tymczasem Jezus zachęcał swoich uczniów do "zmiany kursu". - To zachęta do tego, by umieć zamieniać dobra i bogactwa w relacje - tłumaczył duchowny.

Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański papież nawiązał w swoich rozważaniach do przypowieści z Ewangelii świętego Łukasza o nieuczciwym rządcy. Przypomniał, że "niegodziwa mamona", w której mowa jest w tym fragmencie, nazywana jest też "diabelskim łajnem".

Franciszek ostrzega duchownych: diabeł wchodzi przez kieszenie Papież Franciszek... czytaj dalej » - Bogactwo może skłonić do wznoszenia murów, tworzenia podziałów i dyskryminacji. Jezus, przeciwnie, zachęca swoich uczniów do zmiany kursu - mówił Franciszek.

Jak wyjaśnił, jest to "zachęta do tego, by umieć zamieniać dobra i bogactwa w relacje, ponieważ ludzie są ważniejsi niż rzeczy i liczą się bardziej niż posiadane bogactwo".



- W życiu bowiem przynosi owoce nie ten, kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy i utrzymuje wiele więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni poprzez różne bogactwa, to znaczy różne dary, którymi obdarzył go Bóg - wskazał.

Papież zaprosił na Dzień Migranta i Uchodźcy

Pożegnanie z Afryką. Papież wraca do Rzymu Papież Franciszek... czytaj dalej » Papież pozdrowił przybyłych na plac Świętego Piotra uczestników niedzielnego półmaratonu pod nazwą Via Pacis, którzy przebiegli trasę z okolic Watykanu obok synagogi i cerkwi do rzymskiego meczetu pod hasłem pokoju, integracji i solidarności.

Bieg z udziałem kilku tysięcy reprezentantów różnych wyznań i religii zorganizowały władze Wiecznego Miasta i Papieska Rada Kultury.



Franciszek podkreślił, że celem półmaratonu było niesienie "przesłania pokoju, braterstwa i przede wszystkim dialogu między różnymi kulturami i religiami".



Pozdrowienia skierował też do obecnych na modlitwie przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Papież zapowiedział, że w obchodzony w niedzielę 29 września przez Kościół Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy odprawi mszę na placu Świętego Piotra. - Zapraszam was na tę uroczystość, aby wyrazić także poprzez modlitwę naszą bliskość z migrantami i uchodźcami z całego świata - dodał.



Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony będzie po raz 105.