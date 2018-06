Papież Franciszek przestrzega kardynałów przed intrygami i układami w Kościele

Nikt z nas nie powinien czuć się lepszy od nikogo - papież Franciszek zwrócił się w czwartek do przyszłych kardynałów. Podczas konsystorza w bazylice świętego Piotra przestrzegał ich i cały Kościół przed zazdrością, intrygami i "układami".

W homilii Franciszek wymienił pokusy i pragnienia uczniów Jezusa: "dążenie do pierwszych miejsc, zazdrość, intrygi, kompromisy i układy".

Papież o intrygach pałacowych

Zwrócił uwagę na "logikę, która nie tylko niszczy i przeżera relacje między nimi, ale także zamyka ich i pochłania w bezużytecznych i nieliczących się dyskusjach". Następnie papież przywołał jako wezwanie słowa Jezusa: "Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym".

- Poprzez taką postawę Pan stara się skoncentrować spojrzenie i serce swoich uczniów, nie pozwalając, aby jałowe i zamykające się w sobie dyskusje znalazły miejsce w łonie wspólnoty - wyjaśnił.

- Cóż znaczy zyskać cały świat, skoro jesteśmy przeżarci wewnątrz? Cóż znaczy zyskać cały świat, jeśli żyjemy wszyscy ogarnięci dławiącymi intrygami, które znieczulają i powodują bezowocność serca misji? - pytał Franciszek.

- W tej sytuacji, jak ktoś zauważył, można by już przewidywać intrygi pałacowe, nawet w kuriach kościelnych - dodał. Papież apelował o to, by "nie dać się zniszczyć i uwięzić przez logiki światowe, które odwracają spojrzenie od tego, co ważne".

- Zatem Jezus uczy nas, że nawrócenie, przemiana serca i reforma Kościoła jest i zawsze będzie w kluczu misyjnym, ponieważ wymaga zaprzestania patrzenia i troski o własne interesy, aby wpatrywać się i dbać o interesy Ojca - mówił Franciszek.

14 nowych kardynałów

Wzywał, by pozbyć się egoistycznych skłonności. - Nikt z nas nie powinien czuć się lepszy od nikogo. Nikt z nas nie powinien patrzeć na innych z góry. Możemy w ten sposób patrzeć na jakąś osobę tylko wtedy, gdy pomagamy jej wstać - wskazywał kardynałom.

Podczas konsystorza godność kardynała otrzyma 14 dostojników, wśród nich papieski jałmużnik Konrad Krajewski.