Papież Franciszek podczas mszy w Domu Świętej Marty w Watykanie podkreślił, że w wielu krajach niszczy się "wolny przekaz". - To sposób postępowania wielu osób, wielu głów państw i rządów - mówił.

Papież podkreślił w poniedziałkowej homilii, że postępowanie polegające na "oszczerczym przekazie" zaczyna się od kłamstwa, a potem, "po zniszczeniu kogoś", wydaje się wobec niego wyrok.



"Aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego". Ostre słowa papieża o aborcji W zeszłym... czytaj dalej » Następnie Franciszek zauważył, że "również dzisiaj w wielu krajach niszczy się wolny przekaz".

"Wszystkie dyktatury tak się zaczęły"

- Pomyślmy: jest prawo o mediach, o komunikowaniu, a potem przekreśla się je. Cały aparat komunikacji przekazuje się jednej firmie, jednej spółce, która rzuca kalumnie, przekazuje fałszywe informacje, osłabia życie demokratyczne - ocenił papież.

Zaznaczył: - Potem przychodzą sędziowie i potępiają te osłabione instytucje i zniszczonych ludzi. Tak właśnie działa dyktatura.



- Wszystkie dyktatury tak się zaczęły, od fałszowania przekazu, po to, by włożyć komunikowanie w ręce osób bez skrupułów, rządu bez skrupułów - oświadczył Franciszek.



Papież: wiele osób uważa, że wystarczy gest altruizmu, aby być zadowolonym Papież Franciszek... czytaj dalej » Zauważył, że podobnie dzieje się w życiu codziennym, gdzie niszczenie osoby zaczyna się od jej "obmawiania, oszczerstw, mówienia o skandalach".

- Ta komunikacja rozwija się, a ta osoba, ta instytucja, ten kraj popada w ruinę. Nie osądza się w końcu tych osób; osądza się ruiny tych osób i instytucji, bo one nie mogą się bronić - powiedział papież.

"Nie zasługiwali na to, żeby żyć"

Franciszek podkreślił: - Tyle osób, tyle krajów zostało zniszczonych przez złe i oszczercze dyktatury. Pomyślmy o dyktaturach z zeszłego stulecia. Pomyślmy o prześladowaniach Żydów. (Przez - red.) Oszczerczy przekaz przeciwko Żydom - trafiali do Auschwitz, bo nie zasługiwali na to, żeby żyć.



- To groza, ale to groza, która ma też miejsce dzisiaj, w małych firmach, wśród ludzi i w wielu krajach. Pierwszym krokiem jest przywłaszczenie sobie komunikacji, a potem zniszczenie, osąd, śmierć - mówił Franciszek podczas porannej mszy.

Zwrócił uwagę, że "wiele krajów" zostało zniszczonych przez "dyktatury w białych rękawiczkach".