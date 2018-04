"Jestem głęboko dotknięty". Papież o śmierci Alfiego

Video: TVN24

Sąd Apelacyjny odrzucił apelację rodziców Alfiego Evansa

25.04 | Sąd Apelacyjny odrzucił apelację rodziców Alfiego Evansa i podtrzymał decyzję o tym, że 2-latek nie będzie mógł polecieć na leczenie do Włoch. Niespełna dwuletni chłopiec cierpi na nieznaną wcześniej chorobę, która doprowadziła do degradacji mózgu. Nie widzi, nie słyszy, nie czuje smaku, zapachu, ani dotyku. Rodzice Alfiego od czterech miesięcy walczyli w sądach trzech instancji o prawo do transportu syna i dalsze podtrzymywanie go przy życiu. Materiał Sebastiana Wasilewskiego.

