Papież o "zaniedbaniach" i skandalu w Chile: krzyk ofiar doszedł do nieba

Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile - napisał papież Franciszek w liście do wiernych tego kraju. Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią. "Ze wstydem muszę przyznać, że nie potrafiliśmy" zareagować na czas - stwierdził, dodając, że "krzyk ofiar doszedł do nieba".

Franciszek w ogłoszonym w czwartek liście, który został opublikowany na stronie internetowej episkopatu Chile.

"Chciałbym jeszcze raz podziękować za wytrwałość i odwagę ich wszystkich" - zaznaczył Franciszek.

Przyznał też: "Jednym z naszych głównych zaniedbań i błędów była nieumiejętność wysłuchania ofiar".

"Ze wstydem muszę powiedzieć, że nie potrafiliśmy wysłuchać i zareagować na czas" - napisał papież.

"Patrzeć przed siebie"

Następnie stwierdził: "To jest czas na wysłuchanie i rozeznanie, by znaleźć rozwiązanie skandalu nadużyć nie poprzez strategie czysto ograniczające - niezbędne, ale niewystarczające - lecz za pomocą wszystkich środków, by móc podejść do problemu w jego złożoności".

"Dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, by patrzeć przed siebie, przyjąć i znieść konflikt w taki sposób, byśmy mogli go rozwiązać i przekształcić w nową drogę" - dodał.

Problemowi pedofilii w Kościele, jak ocenił Franciszek, trzeba stawić czoła "śmiało i z mądrością, z uporem, ale bez przemocy, z pasją, lecz bez fanatyzmu, a więc zmieniając to wszystko, co zagraża dziś integralności i godności każdej osoby".

Zdaniem papieża niezbędne rozwiązania wymagają "podjęcia problemu bez uwikłania się weń, albo, co byłoby jeszcze gorsze, powielania tych mechanizmów, które chcemy wyeliminować”.

Papież podziękował ofiarom i tym, którzy ich wysłuchali.

"Krzyk ofiar doszedł do nieba"

"Cały proces rewizji i oczyszczenia, jaki przeżywamy, jest możliwy dzięki wysiłkowi i wytrwałości konkretnych osób, które wbrew wszelkiej nadziei czy dyskredytacji nie ustawały w poszukiwaniu prawdy. Mam tu na myśli ofiary wykorzystania seksualnego i nadużyć władzy oraz tych, którzy w swoimi czasie uwierzyli im i towarzyszyli im" - wyjaśnił.

Jak dodał, "krzyk ofiar doszedł do nieba”.

Franciszek ocenił, że trzeba dotrzeć do korzeni, które pozwoliły na to, że doszło do podobnych "okrucieństw" i do tego, że one trwały. Położył nacisk na to, że fakt, iż nie słuchano ofiar doprowadził do wyciągania niepełnych wniosków, w których zabrakło elementów kluczowych "dla zdrowego i jednoznacznego rozeznania".

Jak przyznał papież, podczas spotkań z ofiarami wykorzystywania skonstatował, że nieznajomość ich doświadczeń i niewysłuchanie ich historii, jak również nieuznanie błędów i zaniedbań w całym tym procesie "uniemożliwia pójście naprzód".

Powiedzenie "nigdy więcej" nadużyciom - napisał w swym liście do Chilijczyków papież Bergoglio – "jak i systemowi ukrywania, co pozwalało na ich kontynuowanie, wymaga pracy wszystkich dla stworzenia kultury ochrony, która przepoiłaby formy naszych relacji, modlitwy, myślenia, przeżywania władzy; nasze obyczaje i słownictwo, nasze relacje z władzą i pieniądzem".

"Dziś wiemy, że najlepszym słowem, jakie możemy wymówić w obliczu wyrządzonego bólu, jest zaangażowanie na rzecz nawrócenia osobistego, wspólnotowego i społecznego, by nauczyć się słuchać i chronić, zwłaszcza najsłabszych" - dodał.

"Nie do pogodzenia z logiką Ewangelii"

Zaapelował jednocześnie o doprowadzenie do takiej sytuacji, w której "mentalność nadużyć i ukrywania nie będzie schematem dominującym, gdzie nie będzie się mylić postawy krytycznej i stawiania pytań ze zdradą".

Franciszek wyraził nadzieję, że na tym polu Kościół współpracować będzie ze społeczeństwem i jego instytucjami, "aby promować dialog i konstruktywną konfrontację na drodze do kultury ochrony i obrony".

Jego zdaniem oczekiwanie, by Kościół dokonał tego sam i własnymi siłami, "doprowadziłoby do niebezpiecznej dynamiki woluntarystycznej, która wygasłaby bardzo szybko".

"Powiedzmy to wyraźnie: wszystkie środki, które stanowią zamach na wolność i integralność osób, są antyewangeliczne". Papież wezwał, by stworzyć warunki, w których "każdy miałby prawo oddychać świeżym powietrzem, wolnym od wszelkich nadużyć; od ukrywania, które psuje wszystkie relacje".

Oskarżenia wobec "seryjnego pedofila"

Potrzebna jest "kultura, która w obliczu grzechu rodzi dynamikę skruchy, miłosierdzia i przebaczenia; a w obliczu zbrodni - zadenuncjowanie jej, osąd i karę" - napisał Franciszek.

Wszyscy chilijscy biskupi złożyli w piątek 18 maja rezygnację papieżowi z powodu skandalu pedofilii w tamtejszym Kościele, oddając się tym samym do dyspozycji Franciszka. Dotychczasowy biskup diecezji Osorno w Chile Juan Barros jest oskarżany o to, że przed laty tuszował czyny ukaranego przez Kościół i żyjącego w odosobnieniu księdza Fernando Karadimy, przedstawianego przez jego ofiary i media jako "seryjny pedofil".