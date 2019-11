"Ten drugi wydaje się ode mnie lepszy, dlatego wykończę go obelgą". Papież o politykach

Szatan istnieje i niszczy ludzkość, ale moglibyśmy żyć jak bracia, w pokoju - mówił papież Franciszek podczas wtorkowej mszy w Watykanie. Ocenił, że politycy często ulegają pokusie "oczerniania, zniszczenia" rywali.

Papież Franciszek mówił w homilii podczas wtorkowej mszy w kaplicy Domu świętej Marty w Watykanie o politykach, którzy niszczą siebie nawzajem.

Franciszek: Bóg próbuje czasem wstrząsnąć tępotą ludzi Papież Franciszek... czytaj dalej »

Papież o politykach

W czasie mszy papież powiedział, że politycy stają często wobec "pokusy oczerniania, zniszczenia" swego rywala. Stwierdził, że politycy mówią niekiedy: "ja jestem dobry, ale ten drugi wydaje się ode mnie lepszy" i dlatego "wykończę go obelgą".

Ocenił, że niektórzy wolą obrzucanie się obelgami od "zdrowej i czystej dyskusji politycznej" dla dobra kraju.

Franciszek mówił, że szatan istnieje i jego zazdrość o to, że Bóg przyjął ludzką naturę, doprowadziła go do niszczenia ludzkości. Dlatego - wyjaśnił - panuje zazdrość, zawiść, rywalizacja i chęć niszczenia innych. Tymczasem "moglibyśmy żyć jak bracia, wszyscy w pokoju" - przekonywał.



Papież zachęcił do refleksji nad tym, dlaczego na świecie jest tyle nienawiści w rodzinach, w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy i w polityce.