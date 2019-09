Papież o "zimie demograficznej": nie widzi się wózków dziecięcych i kobiet w ciąży

Kiedy czyta się, że w jakimś kraju jest więcej emerytów niż pracowników, to jest to tragiczne - mówił papież w poniedziałek w Watykanie. Franciszek zwrócił uwagę na spadek liczby urodzeń w wielu krajach. Apelował też o otaczanie opieką ludzi starszych.

Papież Franciszek określił jako "tragiczny" spadek urodzeń w wielu krajach. - W homilii wygłoszonej w kaplicy Domu świętej Marty powiedział, że "kiedy kraj się starzeje i nie ma dzieci, nie widzi się wózków dziecięcych na ulicach, nie widzi się kobiet w ciąży".



W takich społeczeństwach, jak ocenił, dominuje opinia, że "lepiej nie mieć dziecka".



- Kiedy czyta się, że w jakimś kraju jest więcej emerytów niż pracowników, to jest to tragiczne. Ileż krajów dzisiaj zaczyna żyć w tej zimie demograficznej - podkreślił Franciszek.

Papież przestrzegał również przed zapominaniem o ludziach starszych.

- Traci się, powiedzmy to bez wstydu, tradycję. A tradycja to nie jest muzeum starych rzeczy. To gwarancja przyszłości, sok korzeni, który sprawia, że drzewo rośnie i wydaje kwiaty oraz owoce - oświadczył Franciszek. Mówił, że bez tradycji społeczeństwo staje się "jałowe".



Papież przywołał opinię, że "młodość można kupić". - Jest wiele firm, które oferują ją w formie makijażu, chirurgii plastycznej i liftingu - dodał. Ocenił, że zawsze kończy się to "śmiesznością".



Jako przejaw "mentalności odrzucenia" Franciszek wymienił zamykanie seniorów w domach starców, co tłumaczy się tym, że "nie produkują" i "uniemożliwiają normalne życie".