Papież: inwestujmy w pokój, a nie w wojnę





Historia pierwszej wojny światowej jest dla wszystkich surowym wezwaniem do odrzucenia mentalności wojny - powiedział w niedzielę papież Franciszek. Pozdrowił też znajdujących się na placu świętego Piotra Polaków.

Podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie Franciszek przypomniał, że papież Benedykt XV nazwał pierwszą wojnę światową "niepotrzebną masakrą".

"Inwestujmy w pokój, a nie w wojnę"

Papież powiedział, że historia pierwszej wojny światowej jest dla wszystkich surowym wezwaniem do odrzucenia mentalności wojny. - Jest wezwaniem do poszukiwania każdego legalnego środka, by położyć kres konfliktom, które nadal wykrwawiają niektóre regiony świata - oświadczył papież.

- Wydaje się, że niczego nigdy się nie uczymy. Modląc się za wszystkie ofiary tej olbrzymiej tragedii mówimy z mocą: inwestujmy w pokój, a nie w wojnę - dodał

Na zakończenie spotkania z wiernymi papież pozdrowił obecnych na placu świętego Piotra Polaków podkreślając, że jest ich bardzo wielu.