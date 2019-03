Nietypowe zachowanie Franciszka na spotkaniu z wiernymi

Papież przyjął dymisję chilijskiego metropolity zamieszanego w tuszowanie pedofilii W związku ze... czytaj dalej » W spotkaniu z Franciszkiem, z którego pochodzi komentowane nagranie, we włoskim Loreto, uczestniczyły w poniedziałek tysiące wiernych.

Papież kolejno wita się z każdym podchodzącym, ściskając dłonie, jednak odmawia gestu pocałowania pierścienia. Franciszek energicznym ruchem odsuwał dłoń za każdym razem, kiedy wierny przyklękał i chciał ucałować papieski pierścień.

Całowanie pierścienia Rybaka, jednego z symboli władzy papieskiej, jest wielowiekową tradycją. Pierścieniem tym od XIII wieku papieże także sygnują mniej oficjalne dokumenty i prywatną korespondencję.

Zachowanie papieża wzbudziło szereg komentarzy, między innymi w mediach społecznościowych.

Krytycznie nastawiony do papieża konserwatywny portal LifeSiteNews określił wydarzenie jako "niepokojące". Z kolei biograf Franciszka Austen Ivereigh napisał na Twitterze, że papież "chce dialogu z wiernymi, a nie traktowania go jak świętej relikwii".

"Jest namiestnikiem Chrystusa, a nie rzymskim cesarzem" - dodał Ivereigh.

No one is made to feel bad. He greets them warmly, as human beings. He’s making sure that they engage with him, not treat him like a sacred relic. He’s the Vicar of Christ, not a Roman emperor. https://t.co/d0QwdsRjvo