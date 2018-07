Franciszek: handel ludźmi to hańbiąca zbrodnia

Papież wezwał w niedzielę do zdecydowanej walki z "hańbiącą zbrodnią, jaką jest handel istotami ludzkimi", który stał się częstym zjawiskiem na szlakach migracyjnych. Franciszek uczynił to w przeddzień Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi.

- Plaga ta sprawia, że wielu mężczyzn, wiele kobiet i dzieci zmuszanych jest do niewolniczej pracy i eksploatowanych seksualnie, pada ofiarą handlarzy organów ludzkich, zmuszanych jest do żebractwa lub do działań przestępczych - powiedział papież podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański.

Wykorzystują szlaki imigracyjne

Franciszek przypomniał, że ten problem występuje także w Rzymie i podkreślił, że "to właśnie szlaki imigracyjne są często wykorzystywane przez handlarzy do rekrutowania nowych ofiar".



Papież modlił się za ofiary pożarów w Grecji Papież Franciszek... czytaj dalej » - Na wszystkich spoczywa obowiązek podnoszenia sprawy tych niesprawiedliwości i zdecydowanej walki przeciwko owej zawstydzającej zbrodni - mówił papież do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Watykanie.



W katechezie wygłoszonej przed niedzielną modlitwą Franciszek powiedział, że nigdy nie ustaje "boska miłość wobec ludzkości spragnionej chleba, wolności, sprawiedliwości i pokoju".



- Nie bądźcie nieczułymi i obojętnymi świadkami dramatów wielu braci i sióstr - apelował do wiernych.



Na koniec wyraził pragnienie, aby "na świecie górę wzięły programy poświęcone rozwojowi, zapewnieniu wyżywienia i solidarności, nie zaś nienawiści, zbrojeniom i wojnie".



Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi został ustanowiony z inicjatywy ONZ w 2014 roku. Na świecie ok. 21 mln osób na świecie zmuszanych jest do niewolniczej pracy.