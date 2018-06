Papież w tłumie dzieci. Szkolne wspomnienia Franciszka





500 dzieci ze szkół podstawowych z peryferyjnych dzielnic kilku włoskich miast przybyło w sobotę do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Papież zachęcał najmłodszych, by na zawsze zapamiętali swoich nauczycieli i szkoły. Wspominał również swoją pierwszą nauczycielką.

Była to szósta edycja inicjatywy pod hasłem "Pociąg Dzieci", z którą wystąpiła Papieska Rada Kultury we współpracy z dyrekcją włoskich kolei. Pociągiem, który wjechał na stację kolejową na terenie Watykanu, przyjechały dzieci między innymi z rejonu Mediolanu i Gallarate na północy oraz spod Rzymu.

Franciszek mówił im: - Nie zapominajcie nigdy swoich pierwszych nauczycieli, nie zapominajcie nigdy swojej szkoły.

- To są korzenie waszej kultury - dodał papież. Tłumaczył najmłodszym, że nie można żyć bez korzeni. - Dlatego trzeba pamiętać szkołę, nauczycieli, to zawsze pomoże w życiu zachować korzenie, by wydawać kwiaty i owoce - mówił.

Pierwsza nauczycielka papieża

- Moja pierwsza nauczycielka nazywała się Stella - wspominał Franciszek. - Była wspaniała, uczyła nas pisać i czytać. Kiedy skończyłem szkołę, zapamiętałem ją na zawsze, bo to bardzo ważne zapamiętać swoją pierwszą nauczycielkę czy nauczyciela - podkreślał.

- Potem dzwoniłem do niej już jako chłopak, jako ksiądz, później jako biskup pomagałem jej, kiedy chorowała. Zmarła w wielu 94 lat. Zawsze jej towarzyszyłem - opowiadał papież.

Podziękował dzieciom za otrzymane od nich prezenty, które same wykonały, a wśród nich wiele rysunków. - To coś wspaniałego, bo nie poszliście kupić tych rzeczy, ale zrobiliście je sami. To ważne, że zrobiliście je przy pomocy inteligencji, własnych rąk i serca - zaznaczył papież.