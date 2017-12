"Dzisiaj jest dziękczynienia". Papież życzył "spokojnego zakończenia roku"





Papież Franciszek zachęcił wiernych w niedzielę do dziękowania Bogu za mijający rok i otrzymane dobro. Podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański życzył wszystkim "spokojnego zakończenia roku", a rodzinom - godnych warunków życia.

- Dobrze zrobi każdemu z nas znalezienie chwili na to, by pomyśleć, jak wiele dobrych rzeczy otrzymaliśmy od Pana w tym roku, i za nie podziękować - zwrócił się papież do osób przybyłych na plac Świętego Piotra. - Jeśli były przeszkody, trudności, też trzeba dziękować za to, że pomógł nam je pokonać. Dzisiaj jest dzień dziękczynienia - mówił papież.

Papież do wiernych: wynaturzenie Bożego Narodzenia w imię fałszywego szacunku Ludzkość często... czytaj dalej » Nawiązując do niedzielnej uroczystości Świętej Rodziny z Nazaretu podkreślił, że żadna rodzina nie jest wykluczona z możliwości wejścia na "nową drogę odrodzenia". - Za każdym razem, gdy rodziny, także te zranione i naznaczone kruchością, upadkami i trudnościami, wracają do źródła chrześcijańskiego doświadczenia; otwierają się nowe drogi i nieoczekiwane możliwości - wskazał Franciszek.

Papież mówił o potrzebie "stworzenia warunków sprzyjających harmonijnemu i pełnemu rozwojowi dzieci, aby mogły prowadzić życie dobre, godne Boga i konstruktywne dla świata". - To życzenie kieruję do wszystkich rodzin - dodał.

Franciszek powiedział również, że "wielką radością dla rodziny jest dorastanie dzieci". - Wszyscy rodzice są strażnikami, a nie właścicielami życia dziecka i muszą pomóc mu rosnąć i dojrzewać - zauważył Franciszek.

Wyrazy bliskości z Koptami

Następnie wyraził bliskość z Koptami z Egiptu po dwóch piątkowych zamachach na koptyjski kościół i należący do chrześcijanina sklep w rejonie Kairu - w atakach zginęło 11 osób. Przyznało się do nich tak zwane Państwo Islamskie.



Papież modlił się za ofiary i rannych, ich rodziny i całą wspólnotę koptyjską, a następnie powiedział: "niech Pan nawróci serca agresorów".



O godzinie 17.00 w bazylice Świętego Piotra rozpoczną się tradycyjne nieszpory pod przewodnictwem papieża za kończący się rok.