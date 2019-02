Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że Kościół musi być bezpiecznym miejscem dla dzieci. Wyraził pragnienie, by odzyskał wiarygodność w jego misji służby i edukacji. Tak podsumował zakończony w Watykanie szczyt na temat walki z pedofilią.

Zwracając się do tysięcy wiernych zgromadzonych na południowej modlitwie Anioł Pański Franciszek podkreślił, że w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący wszystkich konferencji episkopatów, zwierzchnicy kościołów wschodnich, przełożeni zgromadzeń zakonnych oraz przedstawiciele Kurii Rzymskiej.

Franciszek: wysłuchaliśmy głosu ofiar

Papież: księża, którzy krzywdzą dzieci, to narzędzia szatana Papież Franciszek... czytaj dalej » - Jak wiecie, problem wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych od dawna powodował poważne zgorszenie w Kościele i w opinii publicznej, zarówno z powodu dramatycznego cierpienia ofiar, jak i niewybaczalnego braku wrażliwości wobec nich, a także ukrywania winnych przez osoby odpowiedzialne w Kościele - mówił Franciszek.

- Ponieważ jest to problem rozpowszechniony na każdym kontynencie, chciałem, abyśmy my - pasterze wspólnot katolickich z całego świata zajęli się nim razem, w duchu współodpowiedzialności i kolegialności - przekonywał.

- Wysłuchaliśmy głosu ofiar, modliliśmy się i prosiliśmy o przebaczenie Boga i osoby pokrzywdzone, uświadomiliśmy sobie naszą odpowiedzialność, nasz obowiązek wymierzenia sprawiedliwości w prawdzie, radykalnego odrzucenia wszelkich form nadużywania władzy, sumienia i wykorzystywania seksualnego - oświadczył papież.

Kościół bezpieczny dla nieletnich

Papież zapewnił, że "chcemy, aby wszystkie działania i miejsca w Kościele były zawsze w pełni bezpieczne dla nieletnich. By podejmowano wszelkie możliwe środki po to, aby podobne przestępstwa nie powtórzyły się. Aby Kościół był ponownie absolutnie wiarygodny i godny zaufania w swej misji służby i edukacji najmłodszych zgodnie z nauką Jezusa".

Franciszek zadeklarował, że "z całym sercem i skutecznością" Kościół pragnie współpracować z ludźmi dobrej woli i częściami składowymi społeczeństwa we wszystkich krajach i na szczeblu międzynarodowym po to, by zwalczano "do końca i w każdej formie" plagę przemocy wobec milionów dzieci i nastolatków na całym świecie.