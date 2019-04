Papież apeluje do szefa Prezydium Bośni i Hercegowiny o dialog i pokój

W piątek papież Franciszek spotkał się z przewodniczącym Prezydium Bośni i Hercegowiny (pełniącego funkcję prezydenta) Miloradem Dodikiem. Rozmawiali między innymi o potrzebie pojednania i przezwyciężenia podziałów. Papież apelował o dialog i pokój w kraju, w którym nieustannie trwają napięcia.

W komunikacie wydanym po audiencji biuro prasowe Watykanu podało, że w czasie rozmów Dodika z papieżem i jego nabliższymi współpracownikami, wśród nich sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem, poruszone zostały kwestia obecności wspólnoty katolickiej w Bośni i Hercegowinie (BiH), a także sytuacji w tym kraju i stojących przed nim wyzwań ekonomicznych i społecznych.



Następnie w oświadczeniu podkreślono, że potwierdzona została potrzeba zagwarantowania faktycznej równości narodów mieszkających w BiH, a także "pojednania między nimi", "dialogu i wzajemnego szacunku", by przezwyciężyć podziały i osiągnąć pokój.



Wśród omówionych tematów była też perspektywa rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie - ogłosił Watykan.

"Bądźcie posłańcami pokoju"

Dodik, który reprezentuje w trzyosobowym Prezydium BiH Serbów i sprawuje przewodnictwo na zasadzie rotacji, wręczył papieżowi w prezencie złoconą ikonę przedstawiającą świętego Sawę, patrona Serbów, i podkreślił, że jest on "najważniejszym świętym" dla serbskich prawosławnych.



Franciszek podarował Dodikowi rzeźbę z napisem "Bądźcie posłańcami pokoju". Zaznaczył, że jest to zachęta do dialogu i pokoju, co uznano za apel do rządzących krajem.



Papież wizytę w stolicy BiH, Sarajewie, złożył w 2015 roku.