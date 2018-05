"Jesteśmy przyjaciółmi rozszerzenia"

Video: TVN24 BiS

KE przyjęła strategię dla krajów Bałkanów Zachodnich

8.02 | Serbia musi osiągnąć i wdrożyć w życie porozumienie o normalizacji stosunków z Kosowem i przeprowadzić szereg reform, by wejść do Unii Europejskiej do 2025 roku - oznajmił w środę w Belgradzie unijny komisarz do spraw rozszerzenia Johannes Hahn. Sceptycznie o strategii UE wypowiadają się politycy w Prisztinie.

»