Panika na pokładzie, ludzie skaczą do morza. "Są wycieńczeni, załoga u kresu sił"

Video: Reuters

Panika na pokładzie, migranci wskoczyli do morza

20.08 | Na pokładzie statku organizacji pozarządowej Open Arms wybuchła panika, wielu migrantów rzuciło się do morza. Do wydarzeń doszło w 19. dzień kryzysu wokół jednostki, która stoi blisko włoskiej wyspy Lampedusa, w oczekiwaniu na wpuszczenie do portu.

