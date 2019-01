"Dziękuję za otwarcie nam drzwi domu". Papież Franciszek powitał Panamę





W tych dniach Panama będzie wspominana nie tylko jako punkt strategiczny dla handlu czy tranzytu ludzi. Stanie się "hubem" nadziei, ziemią marzeń - powiedział papież Franciszek. W pierwszym przemówieniu w Panamie na 34. Światowych Dniach Młodzieży podkreślił też, że służba publiczna jest synonimem uczciwości i sprawiedliwości.

Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Palazzo Bolivar, z prezydentem Juanem Carlosem Varelą i 700 przedstawicielami wszystkich władz kraju, społeczeństwa i świata kultury papież podziękował całemu narodowi panamskiemu za to, że "podjął nieocenione wysiłki, by przyjąć wielu ludzi młodych z całego świata".

- Dziękuję za otwarcie nam drzwi domu - podkreślił.

Postać Simona Bolivara

Franciszek zwrócił uwagę na symboliczne i historyczne znaczenie Palazzo Bolivar, w którym oficjalnie rozpoczął swą wizytę w Panamie. Przywołał postać Simona Bolivara, przywódcy walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanów.

- Rozpoczynam moją pielgrzymkę w tym historycznym miejscu, gdzie Simon Bolivar, stwierdzając, iż "gdyby świat musiał wybrać swą stolicę, to wskazałby na ten szlachetny cel Przesmyk Panamski", zwołał przywódców swoich czasów, by ukształtować marzenie zjednoczenia Wielkiej Ojczyzny - podkreślił papież. Przypomniał w ten sposób Kongres Panamy zwołany przez Bolivara w 1826 roku.

Franciszek wyraził przekonanie, że narody "są zdolne do tworzenia, kształtowania, a nade wszystko wymarzenia takiej wielkiej ojczyzny, która umiałaby i mogła przyjąć, respektować i ogarnąć wielokulturowe bogactwo każdego narodu i kultury".

Panama "mostem między oceanami"

Zwrócił następnie uwagę na strategiczne znaczenie Panamy dla regionu i całego świata.

- Jest mostem między oceanami i naturalną ziemią spotkań. Panama, najwęższy kraj w obu Amerykach, jest symbolem zrównoważonego rozwoju rodzącego się ze zdolności do tworzenia więzi i przymierzy. Ta zdolność charakteryzuje serce Panamczyków - dodał.

Papież powiedział, że nie można myśleć o przyszłości społeczeństwa bez czynnego udziału w nim każdego z jego członków. - Tak, aby godność była uznana i zagwarantowana poprzez dostęp do wysokiej jakościowo edukacji i krzewienia godnej pracy - dodał.

Mówił o potrzebie uznania i docenienia geniuszu i twórczej dynamiki narodu i wskazał to jako "najlepsze antidotum" na próby ograniczenia swobody i lekceważenia godności obywateli, zwłaszcza tych najbiedniejszych.

- Nowe pokolenia, z ich radością i entuzjazmem, z ich wolnością, wrażliwością i zdolnością krytycyzmu, wymagają od dorosłych, ale zwłaszcza od tych wszystkich, którzy pełnią rolę wiodącą w życiu publicznym, życia zgodnego z posiadaną godnością i powierzoną im władzą - oświadczył papież.

Służba publiczna synonimem uczciwości

Wyjaśnił, że jest to zachęta do życia z wyrzeczeniem i przejrzystością, w poczuciu odpowiedzialności za innych i za świat. - Jest to styl życia, który ukazałby, że służba publiczna jest synonimem uczciwości i sprawiedliwości oraz przeciwieństwem wszelkiej formy korupcji - zaznaczył.

Papież wskazywał, że wymaga to zaangażowania, w którym wszyscy, "począwszy od tych, którzy deklarują się jako chrześcijanie", mieliby odwagę budowania "prawdziwie humanitarnego życia politycznego".

Odnosząc się do Światowych Dni Młodzieży, Franciszek oświadczył: "W tych dniach Panama będzie wspominana nie tylko jako centrum regionalne lub punkt strategiczny dla handlu czy tranzytu ludzi".

- Stanie się "hubem" nadziei, miejscem spotkań, w którym młodzi ludzie z pięciu kontynentów, pełni marzeń i nadziei, będą świętować, spotykać się, modlić się oraz ożywiać pragnienie i zaangażowanie w tworzenie świata bardziej ludzkiego - powiedział.

Młodzi ludzie będą w ten sposób "stawiać wyzwanie krótkowzrocznym, doraźnym poglądom ludzi zwiedzionych rezygnacją, chciwością czy zniewolonych paradygmatem technokratycznym, wierzących, że jedyna możliwa droga prowadzi przez grę rywalizacji, spekulacji i prawo silniejszego, gdzie możny pożera słabszego" - mówił Franciszek.

ŚDM "ziemią marzeń"

Jak stwierdził, Panama jako miejsce ŚDM staje się "ziemią marzeń".

- Wiemy, że inny świat jest możliwy, a ludzie młodzi zapraszają nas do udziału w jego budowaniu, aby marzenia nie pozostały czymś chwilowym czy ulotnym, aby pobudziły do paktu społecznego, w którym wszyscy mogliby mieć możliwość marzenia o jakimś jutrze: również prawo do przyszłości jest prawem człowieka - oświadczył papież.

Na Światowe Dni Młodzieży przybyło do Panamy ponad 200 tysięcy osób, w tym prawie cztery tysiące Polaków. Franciszek przywitał się z uczestnikami ŚDM w czwartek po południu miejscowego czasu. Wcześniej wziął udział w spotkaniu z biskupami z Ameryki Środkowej.