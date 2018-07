Pan młody zginął w wypadku wraz z rodziną. W domu czekała narzeczona

W poniedziałek w Wietnamie doszło do tragicznego wypadku busa, którym na ślub jechał pan młody wraz z rodziną. Mężczyzna znalazł się wśród 13 ofiar śmiertelnych czołowego zderzenia pojazdu z ciężarówką. O tym tragicznym wydarzeniu poinformowały władze kraju.

Do wypadku doszło nad ranem w dniu, w którym jedna z ofiar miała stanąć na ślubnym kobiercu. Pan młody i towarzyszący mu krewni podróżowali z prowincji Quang Tri do domu panny młodej w prowincji Binh Dinh, kiedy doszło do czołowego zderzenia ich minibusa z kontenerową ciężarówką. 20 zabitych i 16 zaginionych po przejściu tajfunu Tragiczny bilans... czytaj dalej »

Jak podały władze, 10 osób zginęło na miejscu, trzy pozostałe - w tym pan młody - zmarły w drodze do szpitala. Zderzenie przeżył kierowca ciężarówki, który doznał jedynie lekkich obrażeń. Policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku.



Wietnamskie drogi są wyjątkowo niebezpieczne. Stan ulic i jakość policyjnej kontroli w tym południowoazjatyckim kraju jest niska, co wpływa na dużą liczbę wypadków. Tylko w zeszłym roku na drogach w Wietnamie zginęło ponad osiem tysięcy osób.

Źródło: Google Maps Bus jechał z prowincji Quang Tri do prowincji Binh Dinh