Palestyńczyk zginął podczas akcji izraelskiego wojska

Pozostałe informacje

- Nikt nie wie, w jakim kierunku to zmierza - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, komentując... czytaj dalej »

Odtwórz: Sąd Najwyższy USA: skazany na śmierć nie ma prawa do bezbolesnej egzekucji

07:12

Odtwórz: Turcy nie rezygnują z rosyjskich rakiet, Amerykanie wstrzymują dostawy części do myśliwców

USA wstrzymały dostawy do Turcji części zamiennych i wyposażenia dodatkowego do myśliwców F-35. To odpowiedź na decyzję rządu w... czytaj dalej »