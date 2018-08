Szkoły obrzucone ładunkami wybuchowymi i podpalone

Dwanaście szkół, w tym osiem dla dziewcząt i cztery dla chłopców, zostało obrzuconych ładunkami wybuchowymi lub podpalonych w nocy z czwartku na piątek na północy Pakistanu na terenach, gdzie działają powiązani z talibami bojownicy - podała w piątek policja.

Pakistańscy talibowie i sprzymierzeni z nimi islamscy terroryści, którzy uważają edukację dziewczynek za sprzeczną z nauczaniem islamu, zaatakowali już tysiące szkół dla młodych kobiet na północy i północnym zachodzie kraju.

"Dobrze wiadomo, kto dopuszcza się podobnych czynów"

Jak poinformowała lokalna policja, seria nocnych ataków na szkoły w wioskach w regionie Gilgit została starannie przygotowana i była skoordynowana.

Napastnicy usiłowali także wtargnąć do szkoły wojskowej, ale powstrzymali ich strażnicy - wynika z cytowanej przez agencję Reutera relacji jednego z mieszkańców.

Do ataków, w których nie odnotowano żadnych ofiar, nikt się nie przyznał, jednak szef miejscowej policji Raja Ajmal w rozmowie telefonicznej z agencją ocenił, że "dobrze wiadomo, kto dopuszcza się podobnych czynów i jakimi kieruje się motywami". Jak dodał, miejscowa ludność sprzeciwia się uczeniu dziewczynek, jednak szkoły dla nich powstały tam niedawno dzięki wsparciu finansowemu od rządu w Islamabadzie.

W 2012 roku w dolinie Swat na północy Pakistanu talibowie postrzelili 15-letnią wówczas Malalę Yousafzai, która na blogu dla BBC Urdu broniła prawa kobiet do edukacji i pisała m.in. o wymuszanym przez talibów zamykaniu kolejnych szkół. Yousafzai, która po leczeniu pozostała z rodziną w Wielkiej Brytanii, za swoją postawę została nagrodzona m.in. przez Uniwersytet Harvarda i Parlament Europejski, a w 2014 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

"Ekstremiści pokazali, co przeraża ich najbardziej - dziewczyna z książką. Musimy niezwłocznie odbudować te szkoły, sprawić, by uczniowie i uczennice wrócili do klas, i pokazać światu, że każda dziewczynka i każdy chłopiec ma prawo do nauki" - napisała Malala w piątek na Twitterze.

Ponad 3 mln dziewczynek w Pakistanie i ok. 31 mln dziewczynek w wieku szkolnym na całym świecie nie uczęszcza do szkoły podstawowej, a dwie trzecie z ok. 770 mln niepiśmiennych osób na świecie to kobiety - wynika z raportu UNESCO z 2013 roku.