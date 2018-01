Foto: PAP/EPA/Family Handout, Reuters TV Video: Reuters TV

Pakistan. Zamieszki bo gwałcie i zamordowaniu 7-latki

10.01 | Dziewczynka została uprowadzona w drodze do szkoły. Została zgwałcona i zamordowana, a jej ciało odnaleziono w pojemniku na śmieci. Zbrodnia, do której doszło w pakistańskim mieście Kasur, wywołała zamieszki i starcia uliczne, w których zginęły co najmniej dwie osoby.

