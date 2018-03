Na antenie pakistańskiej telewizji Kohenoor News zadebiutowała 23 marca Marvia Malik. Tym samym została pierwszą transseksualną prezenterką informacji w kraju.

21-letnia Marvia Malik swój pierwszy program na żywo poprowadziła w piątek, po trzymiesięcznym Transseksualna modelka na okładce niemieckiego "Playboya" To nowy rozdział... czytaj dalej » szkoleniu.

Szef działu informacji stacji Kohenoor News, Bilal Ashraf, przyznał, że kiedy Malik przyszła na przesłuchania, nie zorientował się, że jest transseksualna.

- Celem stacji jest bycie postępowym kanałem informacyjnym, dającym szanse niepełnosprawnym, kobietom i osobom z przeróżnych środowisk – powiedział Ashraf telewizji CNN.

- Nie będziemy dyskryminować. Każdy ma marzenia, każdy ma cele, a tak wiele z tych talentów jest wrzucanych do kosza i nigdy nieodkrytych, zwyczajnie z powodu podziałów społecznych - dodał.

"Marvia Malik z Kohenoor chce podziękować każdemu za wyrazy miłości i najlepsze życzenia"- napisał z kolei na Twitterze pakistański dziennikarz Ali Arif Saama i podzielił się nagraniem z historycznego występu.



Marvia Malik from #KoheNoor wants to thank everyone for their love and best wishes.

May you have all the success in life Marvia, More power to you !







This is something great.



Pakistan's first transgender newscaster Maavia Malik. pic.twitter.com/lmBEtK21IX — Faheem Alvi. (@faheemalvi4515) 25 marca 2018



"Jesteśmy również ludźmi"

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Pendżabskim powiedziała CNN, że aplikowała na stanowisko prezentera, bo chciała udowodnić, że "ludzie ze środowiska transseksualnego są zdolni wykonywać każdą pracę i robić wszystko to, czego chcą".

- Chcę pokazać mojemu krajowi, że jesteśmy więcej niż tylko obiektem drwin. Jesteśmy również ludźmi – mówi Malik, która musiała bardzo szybko dorosnąć, bo w wieku 15 lat została odrzucona przez rodziców i od tamtego czasu musi się utrzymywać sama.

- Chcę, żeby kolejne pokolenie transseksualnych dzieci zobaczyło we mnie inspirację, wiedziało, że mogą zostać zaakceptowani i stoją przed nimi różne możliwości - tłumaczy.

Źródło: Kohenoor News Marvia Malik pierwszą transseksualną prezenterką telewizyjną w Pakistanie

Źródło: Kohenoor News Marvia Malik na antenie Kohenoor News

7 marca pakistański Senat zagłosował za wprowadzeniem przepisów, chroniących prawa transseksualistów. Uznano, że mogą oni sami decydować o swojej tożsamości płciowej.

Według spisu powszechnego dokonanego w Pakistanie w 2017 roku, w niemal 200-milionowym kraju żyje 10 tysięcy transseksualistów.