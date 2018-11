Atak na chiński konsulat. Słup dymu nad Karaczi

Co najmniej dwóch policjantów zginęło, a jeden strażnik został ranny w ataku terrorystycznym na chiński konsulat w pakistańskim mieście Karaczi - w piątek poinformowała agencja Reutera powołująca się na źródła medyczne. Do przeprowadzenia zamachu przyznała się lokalna grupa separatystyczna.

Do ataku na chiński konsulat w położonym na południu Pakistanu mieście Karaczi doszło w piątek rano. W okolicznych dzielnicach słychać było eksplozję i wymianę ognia, a na pierwszych zdjęciach z miejsca zdarzenia widać wznoszący się nad budynkiem słup dymu.

Lokalna policja poinformowała, że napastnicy użyli samochodu wypełnionego materiałami wybuchowymi oraz pasów szahida.

Zginęli policjanci

Według nieoficjalnych informacji, w ataku zginęły co najmniej dwie osoby. - Dwóch policjantów przywieziono martwych, a jednego strażnika z obrażeniami spowodowanymi eksplozją - poinformował lekarz z jednego ze szpitali w Karaczi, Seemin Jamali.

Szef policji w Karaczi oświadczył, że zabito wszystkich trzech napastników i że nie udało im się dostać do wnętrza placówki.

Wcześniej lokalna telewizja Geo TV informowała, że napastnicy zostali otoczeni przez policję wewnątrz chińskiej placówki. Z kolei agencja Reutera, cytująca niewymienionego z nazwiska oficera policji twierdzi, że dwóch napastników dostało się do wydziału wizowego konsulatu, ale dyplomatom nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: ENEX Pakistan. Atak na chiński konsulat w Karaczi

Główny sojusznik Pakistanu

Do przeprowadzenia ataku przyznało się lokalne ugrupowanie separatystyczne Armia Wyzwolenia Beludżystanu.

Chiny są najbliższym sojusznikiem Pakistanu i jednym z ich najważniejszych partnerów gospodarczych. Do Pakistanu trafiają zwłaszcza wielomilionowe chińskie inwestycje infrastrukturalne.

Jednym z regionów, do którego trafiają te inwestycje, jest rozległy Beludżystan, położony przy granicy z Iranem i Afganistanem. To najbiedniejsza prowincja Pakistanu, mimo znajdujących się tam bogatych złóż ropy i gazu. Od lat wstrząsany jest aktami przemocy na tle wyznaniowym oraz zbrojnym powstaniem separatystycznym. Dochodzi tam także do krwawych zamachów przeprowadzanych przez ekstremistów powiązanych z dżihadystycznym tzw. Państwem Islamskim.