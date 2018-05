Nie ma podejrzanych w sprawie otrucia Skripala

Policja wciąż nie ma podejrzanych w sprawie próby otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala - ujawnił we wtorek Mark Sedwill, doradca brytyjskiej premier Theresy May do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Brytyjscy śledczy przekonywali kilkanaście dni temu, że udało im się zidentyfikować niedoszłych zabójców Siergieja Skripala.

Pytany we wtorek o postępy w dochodzeniu dotyczącym ataku, Mark Sedwill powiedział wprost, że jeszcze nie udało się ustalić potencjalnych sprawców. Wskazał przy tym między innymi na niewielką liczbę kamer monitoringu w Salisbury, gdzie w marcu doszło do ataku.

Londyn: Nowiczok był w postaci płynnej. Trzeba odkazić dziewięć miejsc Brytyjski rząd... czytaj dalej » Doradca premier Theresy May tłumaczył także, że śledczy przeanalizowali działania znanych im rosyjskich szpiegów aktywnych na terytorium Zjednoczonego Królestwa i wykluczyli ich udział w zdarzeniu.

Sedwill ujawnił jednocześnie, że po ataku na Skripalów postanowiono wzmocnić ochronę byłych rosyjskich szpiegów, którzy współpracowali z brytyjskimi służbami i przebywają w Wielkiej Brytanii.

Atak na Skripalów

Siergiej Skripal - były pułkownik GRU, w przeszłości skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - oraz towarzysząca mu córka Julia 4 marca trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność w centrum handlowym w Salisbury na południowy zachód od Londynu.

W toku śledztwa prowadzonego z udziałem między innymi policyjnych sił antyterrorystycznych i wojskowych ekspertów od broni chemicznej, odkryto, że do próby otrucia wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok. O próbę zabicia Skripalów brytyjskie władze oskarżyły Rosję, co doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego w relacjach między tymi państwami od zakończenia zimnej wojny.

Na początku kwietnia Julia Skripal opuściła szpital i obecnie jest objęta ochroną brytyjskich służb w nieujawnionej lokalizacji. Jej ojciec nadal pozostaje pod opieką lekarzy.