Sześciu zatrzymanych na Wyspach w sprawie oszustw i handlu ludźmi. Większość to Polacy

Brytyjscy policjanci we współpracy z polskimi funkcjonariuszami zatrzymali sześć osób podejrzanych o oszustwa oraz handel ludźmi. Mieli oni werbować osoby do pracy w Zjednoczonym Królestwie, a następnie zabierać należne im świadczenia socjalne.

O zatrzymaniach poinformowała w poniedziałek policja.

Podejrzanych zatrzymali w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z hrabstwa West Midlands oraz pracownicy brytyjskiego departamentu pracy i zasiłków. W zatrzymaniach brało udział ponad 100 policjantów, którzy wkroczyli do 10 mieszkań. Zatrzymano sześciu podejrzanych, w większości obywateli Polski.

Werbowali do fikcyjnej pracy, wyłudzali świadczenia społeczne

Według ustaleń śledczych, grupa przestępcza wykorzystywała osoby będące w ciężkiej sytuacji życiowej, niejednokrotnie obywateli Polski. Werbowała ich do pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie organizowała fikcyjne zatrudnienie. Następnie wyłudzała należące się im świadczenia społeczne. Jak oceniają śledczy, oszuści mogli przejąć kilka milionów funtów.



- Proceder ten niejednokrotnie mógł wyczerpywać znamiona handlu ludźmi, kiedy sprawcy, werbując osoby, organizując ich transport, wprowadzając ich w błąd, finalnie wykorzystują do popełnienia przestępstwa, jakim jest oszustwo - poinformował w poniedziałek Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.



"Jak ustalono, sprawa może wiązać ze śledztwem prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach dotyczącym handlu ludźmi, którego ofiarami padli obywatele polscy wykorzystani na terenie Wielkiej Brytanii do pracy o charakterze przymusowym" - podano w komunikacie policyjnym.

W Wielkiej Brytanii dożywocie, w Polsce do 15 lat

W działania na rzecz ukrócenia procederu zaangażował się też oficer łącznikowy przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie oraz funkcjonariusze z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji przy udziale pionu kryminalnego KWP w Katowicach. Na miejscu w czasie zatrzymań podejrzanych był także przedstawiciel Europolu.

Brytyjskie prawo na podstawie obowiązującej od 2015 roku specjalnej ustawy Modern Slavery Act za handel ludźmi przewiduje nawet karę dożywocia. Natomiast w Polsce grozi za to od 3 do 15 lat więzienia.