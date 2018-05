"Głęboko tego żałuję". Burmistrz Jersey City do marszałka Karczewskiego

Uważam za niefortunne, że nieporozumienia związane z moimi planami dotyczącymi Pomnika Katyńskiego doprowadziły do nagromadzenia się urazów po obu stronach - podkreślił Steven Fulop, burmistrz Jersey City. W przesłanym redakcji "Faktów" TVN oświadczeniu żałuje swoich słów o marszałku Senatu Stanisławie Karczewskim i zapowiedział wizytę w Polsce.

Fulop w krótkim komunikacie podkreślił, że u podstaw planów przeniesienia Pomnika Katyńskiego z nabrzeża rzeki Hudson "były dobre intencje".

"Emocje czasem trafiają do opinii publicznej"

Pomnik Katyński w Jersey City stanie "w lepszym miejscu" - Pomnik Katyński... czytaj dalej » "Uważam za niefortunne, że nieporozumienia związane z moimi planami dotyczącymi Pomnika Katyńskiego doprowadziły do nagromadzenia się urazów po obu stronach" - wskazał burmistrz Jersey City w amerykańskim stanie New Jersey.

Dodał, że "w dobie natychmiastowej wymiany informacji poprzez media społecznościowe o globalnym zasięgu, emocje czasem trafiają do opinii publicznej, co przynosi niezamierzony efekt".

"Jeśli moje wypowiedzi na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuję [marszałka Senatu - przyp. red.] Senatora [Stanisława - red.] Karczewskiego, to głęboko tego żałuję" - napisał Fulop w oświadczeniu przekazanym redakcji "Faktów" TVN.

Nawiązał w ten sposób do swojego wpisu na Twitterze, komentujący wcześniejszą wypowiedź marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, w której skrytykował on plany władz Jersey City dotyczące Pomnika Katyńskiego.

"To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć" - napisał wówczas Fulop.



Here is truth to power outside of a monument. All I can say is this guy is a joke. The fact is that a known anti-Semite, white nationalist + holocaust denier like him has zero credibility. The only unpleasant thing is Senator Stanislaw. Period. I’ve always wanted to tell him that https://t.co/xG0MUHiaIJ — Steven Fulop (@StevenFulop) 3 maja 2018 =





W poniedziałkowym oświadczeniu burmistrz Jersey City zapowiedział, że wraz z żoną jest w trakcie finalizowania planów podróży do Polski w ostatnim tygodniu czerwca. "Mam nadzieję, że Pan Senator [Karczewski - red.] zechce spotkać się ze mną osobiście i podjąć pozytywny dialog" - dodał Fulop.

Burmistrz Jersey City zapowiedział, że spotka się z dziennikarzami w poniedziałek. W jego ocenie konferencja prasowa "będzie dobrą okazją, by potwierdzić moje oddanie dla społeczności polonijnej w Jersey City i w całym stanie New Jersey".

Oglądaj Wideo: tvn24 Burmistrz Jersey City: głęboko tego żałuję

"Pomnik zostaje, Fulop odejdź!"

Anders o sporze wokół Pomnika Katyńskiego: wielkie zwycięstwo - Porozumienie w... czytaj dalej » W niedzielę Polonia protestowała przed Pomnikiem Katyńskim i siedzibą Rady Miejskiej w Jersey City przeciw planom przeniesienia monumentu z placu Exchange Place.

Demonstracja przyciągnęła około 350-400 osób. Przybyli z biało-czerwonymi flagami i transparentami, domagając się zachowania pomnika w dotychczasowym miejscu i uszanowania historii Polski. Rozległy się dźwięki dzwonu Katyńskiego, a także pieśni patriotycznych i religijnych.

Po przemarszu od monumentu pod gmach Rady Miejskiej zgromadzeni krytykowali decyzję burmistrza.

- Pomnik zostaje, Fulop odejdź! - skandowali uczestnicy protestu, który zorganizował zaangażowany w sprawę monumentu kandydat na senatora stanu Nowy Jork Sławomir Platta. Zarzuca on brak konsultacji z Polonią na temat nowej lokalizacji pomnika.

Do niedzielnej manifestacji doszło w kilka dni po ogłoszeniu porozumienia Komitetu Pomnika Zbrodni w Lesie Katyńskim z burmistrzem miasta Stevenem Fulopem. Zaproponował on lokalizację monumentu na nabrzeżu rzeki Hudson w odległości 60 metrów od dotychczasowej przy Exchange Place. Oficjalne podpisanie umowy przewidziano na poniedziałek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Protest Polonii w Jersey City