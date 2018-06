"Aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego". Ostre słowa papieża o aborcji





Foto: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT | Video: Reuters Papież Franciszek przemawiał podczas audiencji dla delegacji stowarzyszeń rodzinnych

W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach - powiedział w sobotę papież Franciszek. W ten sposób odniósł się do aborcji dokonywanej z powodu chorób i wad płodu.

Franciszek przemawiał podczas audiencji dla delegacji Forum włoskich stowarzyszeń rodzinnych, które działa od 25 lat.

- W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach - powiedział.

- Dlaczego nie widać karłów na ulicach? Bo protokół postępowania wielu lekarzy mówi: jest chory, odrzućmy go - mówił. - To bolesna konstatacja, ale tak to dzisiaj działa - stwierdził papież, który odłożył przygotowany tekst przemówienia i improwizował.

Franciszek podkreślił, że "największym darem" są dzieci "także wtedy, gdy są chore".



- Dzieci przyjmuje się takie, jakie przychodzą na świat, jakimi przysyła je Bóg - mówił papież.

Papież podkreślił, że słyszał, iż "modne jest, albo przynajmniej jest zwyczajem to, że gdy w pierwszych miesiącach ciąży robi się badania, czy dziecko nie jest chore lub czy nie ma wad, pierwszą propozycją jest: 'odrzucamy je'".

- To dzieciobójstwo. Aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego - dodał.

Franciszek wspominał, że kiedy chodził do szkoły, nauczycielka historii opowiadała o skale, z jakiej zrzucano chore dzieci. - To okrucieństwo, ale my robimy to samo - dodał.