Atak w czeskim szpitalu, są zabici i ranni. Policja: sprawca popełnił samobójstwo

Sześć osób zginęło w ataku napastnika w szpitalu w Ostrawie w Czechach. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Po ponad trzech godzinach od zdarzenia policja poinformowała, że popełnił samobójstwo.

Zabił trzy osoby, zanim sam zginął. "Miejsce zbrodni przypominało plan filmowy" W bazie lotnictwa... czytaj dalej » Do ataku doszło we wtorek po godzinie 7 rano w szpitalu uniwersyteckim w Ostrawie. Jak informują lokalne media, napastnik otworzył ogień na oddziale ratunkowym. Mężczyzna prawdopodobnie działał sam. Wiadomo, że strzelał z broni krótkiej kaliber 9mm. Według policji nie posiadał jej legalnie.

Świadkowie relacjonują, że zamachowiec celował ofiarom prosto w głowę. Pięć osób zginęło na miejscu, jedna na stole operacyjnym. Zabici to czterech mężczyzn oraz dwie kobiety.

Trzy osoby zostały ranne, dwie są w stanie ciężkim - mają rany głowy i szyi.

Sprawca nie żyje

Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Rozpoczęto za nim pościg. Policja opublikowała zdjęcie podejrzanego o przeprowadzenie ataku, a także podała markę i numery rejestracyjne pojazdu, którym się poruszał. To srebrne renault laguna o numerze 9T57401.

Niedługo później poinformowano, że udało się namierzyć samochód. W środku znajdowało się ciało podejrzanego z raną postrzałową głowy. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

"Nie żyje 42-letni mężczyzna, który strzelił sobie w głowę przed przyjazdem policji. Dziękujemy społeczeństwu za współpracę" - napisała na Twitterze czeska policja.



Jak podają czeskie media, sprawcą był jeden z pacjentów, mieszkaniec Opawy w regionie Ostrawy.

Z informacji, które pochodzą od jego pracodawcy wynika, że mężczyzna zgłaszał się do szpitala i był informowany o tym, że jest poważnie chory. Miał twierdzić, że nie udzielono mu prawidłowej opieki, co było prawdopodobnym motywem jego ataku - poinformował reporter TVN24.

Poszukiwanie kluczowego świadka

Strzały na szkolnym boisku w czasie meczu. Dwie osoby ciężko ranne W czasie... czytaj dalej » Wcześniej policja opublikowała zdjęcie innego mężczyzny, ubranego w czerwoną kurtkę. Początkowo informowano, że to podejrzany, później fotografię usunięto. "To ważny świadek zdarzenia, ale w tej chwili pracujemy nad inną wersją i szukamy innej osoby" - przekazała policja w kolejnym wpisie.

W szpitalu prowadzona była akcja jednostki specjalnej policji. Szef MSW dodawał także, że teren wokół lecznicy patroluje helikopter policyjny. Zamknięta została sąsiadująca ze szpitalem uczelnia.

- Nikt nie mógł wyjść na korytarz, wszyscy zamknęliśmy drzwi, by napastnik nie mógł się nigdzie ukryć - relacjonował jeden ze świadków ataku.

Szpital powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Nie przerwał swojej działalności nawet tuż po ataku. Ewakuowane zostały tylko oddziały, które bezpośrednio przylegały do miejsca, gdzie padły strzały. Zarówno personel, jak i pacjenci zostali przetransportowani do autobusów zaparkowanych przed szpitalem, a potem do pobliskiego budynku administracyjnego.

Po godzinie 10 część ewakuowanych wcześniej osób zaczęła wracać do pomieszczeń szpitalnych. Powoli zmniejsza się także liczba funkcjonariuszy obecnych na miejscu zdarzenia.

Jeden z najtragiczniejszych ataków w Czechach

Jak przypomina portal czeskiego radia, strzelanina w ostrawskim szpitalu jest drugim najbardziej tragicznym zdarzeniem tego typu w historii Czech. W lutym 2015 roku mężczyzna w restauracji w Uherskim Brodzie zastrzelił osiem osób, a później siebie.

Atak w czeskim szpitalu Fot. LUKAS KABON/PAP/EPA

