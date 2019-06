May po raz ostatni na szczycie





»

Ustępująca premier Wielkiej Brytanii Theresa May przed ostatnim szczytem UE ze swoim udziałem podkreślała wagę przyszłych relacji z pozostałymi 27 państwami Wspólnoty i powtórzyła, że wynegocjowana już umowa w sprawie brexitu to najlepsze rozwiązanie.

W niedzielę trwa kolejny szczyt unijny w sprawie obsady najważniejszych stanowisk unijnych, w tym szefa Komisji Europejskiej. Będzie to już trzecia próba dojścia przez unijnych liderów do porozumienia w tej sprawie.

Ostatni szczyt May

Trudne rozmowy w Brukseli. Kandydatura Timmermansa zachwiana W niedzielę... czytaj dalej » Wchodząc na szczyt, May podkreśliła, że to ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej, w którym bierze udział.



- Podczas posiedzeń Rady Europejskiej, w których uczestniczyłam, rozmawialiśmy o kluczowych wyzwaniach, które stoją nie tylko przed Unią, ale i całym światem. Oczywiście mieliśmy trudne i długie dyskusje na temat brexitu - mówiła May.



Odnosząc się do kwestii obsady najważniejszych stanowisk w UE, May podkreśliła, że liczy na "konstruktywną dyskusję". - (Wielka Brytania) opuszcza Unię Europejską, ale nasze relacje z pozostałą "27" pozostaną istotne, to nasi najbliżsi sąsiedzi i będziemy kontynuować współpracę i wspólne mierzenie się z wyzwaniami - dodała.

Pytana o warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej brytyjska premier podtrzymała swoje zdanie, że wynegocjowana już umowa jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Podkreśliła, że wyzwaniem dla jej następcy będzie uzyskanie w brytyjskim parlamencie większości dla tego porozumienia.

Źródło: PAP/EPA/ARIS OIKONOMOU Ostatni unijny szczyt Theresy May

Wyścig o przywództwo

Nowego premiera Wielkiej Brytanii i lidera torysów wybierze korespondencyjnie około 160 tys. członków rządzącej Partii Konserwatywnej. Karty do głosowania powinni otrzymać w pierwszym tygodniu lipca. Zwycięski kandydat zostanie ogłoszony najprawdopodobniej 23 lipca, co zakończy trzyletnie rządy May.



Kandydatami do objęcia władzy po obecnej premier są były minister spraw zagranicznych Boris Johnson i obecny szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt.



Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października.

Źródło: PAP/EPA/ARIS OIKONOMOU Oryginalna stylizacja May na unijnym szczycie